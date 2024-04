A- A+

Saúde Sprays nasais provocam dependência? O que fazer para respirar direito nessa época Algumas versões podem causar efeito rebote; veja quais as opções e o que fazer caso já se sinta dependente

Em meio a alta de casos de síndromes respiratórias e a chegada do outono, e com ele o aumento de alergias, muita gente anda recorrendo aos sprays nasais para conseguir respirar direito. Mas é verdade que eles são mesmo viciantes? E como quem já começou pode fazer para parar?

Alguns ingredientes ativos podem de fato criar congestão extra, causando "a compulsão de usá-los repetidamente para obter alívio", explica Edward McCoul, médico otorrinolaringologista da clínica Ochsner Health em Nova Orleans, nos Estados Unidos.

McCoul disse que cerca de 9% das pessoas que procuram os médicos têm o que é chamado de rinite medicamentosa, ou "congestão de rebote" – o que significa que seus seios da face ficam ainda mais entupidos do que antes de usar os sprays.

A necessidade repetida de spray nasal resultante não é tecnicamente considerada um vício, afirma Jonathan Bernstein, alergista e imunologista. O spray precisaria mudar a química do cérebro de uma pessoa para se adequar à definição oficial.

Mas a dependência física é um fenómeno real. Quando os vasos sanguíneos do nariz ficam muito acostumados a certos sprays, você pode acabar sentindo como se não conseguisse respirar sem eles.

— É uma ladeira muito escorregadia — diz Lily Pien, alergista e imunologista da Clínica Cleveland.

Por esse motivo, dizem os especialistas, você deve ler atentamente a bula de todos os remédios. A maioria dos sprays que criam hábitos tem um limite recomendado de duas pulverizações por dia durante até três dias. Mais do que isso, você corre o risco da congestão de rebote.

Quais sprays criam dependência?

Os sprays a serem observados são aqueles categorizados como descongestionantes nasais, que contêm ingredientes ativos como oximetazolina (Afrin, Sinex) e fenilefrina (Neo-Sinefrina), diz McCoul.

Os sprays descongestionantes restringem temporariamente o fluxo sanguíneo nas passagens nasais, contraindo os vasos sanguíneos para que o ar tenha mais espaço para circular. Se seus vasos sanguíneos se acostumarem demais com esses medicamentos, eles poderão inchar assim que você parar de usá-los, tornando as vias aéreas ainda mais estreitas.

Por causa disso, os sprays descongestionantes são melhores para uso a curto prazo, assegura McCoul.

— O resfriado comum é a situação ideal para sprays descongestionantes nasais — diz. — Depois de alguns dias, o resfriado vai melhorar naturalmente, então você não precisará mais do spray.

Para alergias e congestão crônica, todos os especialistas sugeriram evitar tipos de descongestionantes que causam dependência.

Quais sprays não causam dependência?

Se você ficar entupido por mais de três dias consecutivos – digamos, durante uma fase de alergias – os especialistas têm boas notícias: nem todos os sprays nasais apresentam o risco de congestão rebote.

Sprays de esteróides: Sprays que contêm esteróides como mometasona (Nasonex) ou fluticasona (Flonase) são alternativas mais seguras para tratar congestão de longa duração, garante Pien, porque não causam congestão rebote.

Tal como acontece com os descongestionantes, os sprays de esteróides reduzem a inflamação nasal, diz McCoul, mas não funcionam tão rapidamente.

— Não desanime se não obtiver um efeito imediato — aconselha. Sprays de esteróides às vezes podem levar até um mês de uso uma vez ao dia para fazer efeito.

Sprays anti-histamínicos. Sprays que contêm o anti-histamínico azelastina (Astepro) também são seguros para uso e não criam dependência, disse Pien. Eles bloqueiam os receptores de histamina no nariz, associados à coceira, espirros e olhos lacrimejantes.

Os sprays anti-histamínicos geralmente eliminam os sintomas de alergia mais rapidamente do que os sprays de esteróides. Mas se o seu nariz estiver mais entupido do que escorrendo, os sprays de esteróides podem ser melhores, pois são mais eficazes para reduzir diretamente a inflamação. Combinar sprays de esteróides e anti-histamínicos também é uma opção segura, garante McCoul, e ambos podem funcionar melhor do que qualquer tipo por si só.

Você pode usar sprays de esteróides e anti-histamínicos pelo tempo que precisar, sem correr o risco de congestão rebote, diz Richard Lockey, alergista e imunologista da Universidade do Sul da Flórida.

— Esses são medicamentos extraordinariamente seguros. Algumas pessoas os usam indefinidamente durante toda a vida.

Sprays salinos. Sprays que contêm solução salina (geralmente feitos apenas de sal e água) são seguros e não contêm medicamentos, explica McCoul. Eles podem reduzir a secura e ajudar a limpar as passagens nasais de partículas ou germes que causam inflamação.

Se você preferir uma abordagem conservadora, McCoul recomenda experimentar o spray salino antes de qualquer outra coisa.

Mas se o congestionamento é um problema diário, é uma boa ideia consultar um alergista, alerta Lockey. E você deve sempre perguntar ao seu médico antes de usar qualquer medicamento sem receita.

Acho que estou dependente. O que devo fazer?

Se você estiver usando sprays descongestionantes por mais de três dias e sentir que não consegue parar, os especialistas concordaram que é hora de procurar ajuda médica.

Usar esses sprays por muito tempo pode danificar o septo, a cartilagem que divide as narinas, explica Bernstein.

Comece procurando um médico de atenção primária. Dependendo da sua situação, você pode ser encaminhado a um alergista ou otorrinolaringologista.

A partir daí, os médicos podem prescrever um esteróide oral, que pode ajudar a reduzir o inchaço à medida que você interrompe os sprays descongestionantes. Alguns também sugerem alternar sprays descongestionantes com sprays de esteróides enquanto você reduz gradualmente sua dependência dos descongestionantes.

Veja também

Gaza Hamas anuncia que responderá na segunda-feira (29) à proposta de trégua de Israel