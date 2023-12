SSA 1: mais de 14% dos candidatos faltam prova em Pernambuco; caderno de provas é divulgado

A- A+

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou o total de abstenções de candidatos que participariam do primeiro dia de provas do Sistema Seriado de Avaliação para alunos do 1º ano (SSA 1), que aconteceu nesse domingo (3).

De acordo com o relatório, 27.555 alunos estavam cadastrados a fazer o teste, mas 3.973 deles não compareceram aos 64 locais onde as provas são realizadas, o que corresponde a 14,4% do número global.

Distribuição de faltas por municípios Cidade Alunos inscritos Faltantes Recife 12.461 1.174 Nazaré da Mata 3.509 611 Surubim 1.029 176 Palmares 435 94 Caruaru 1.699 334 Garanhuns 2.356 433 Arcoverde 939 171 Serra Talhada 1.406 283 Salgueiro 986 174 Petrolina 2.452 466 Ouricuri 275 57 Fernando de Noronha 6 ------------

A instituição também divulgou o caderno de provas deste primeiro dia. Os candidatos responderam questões distribuídas entre as áreas de conhecimento de Linguagem e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

O questionário possui 45 perguntas, incluindo, também, outro idioma pelo qual o aluno optou, sendo inglês ou espanhol. Veja aqui o caderno de provas.

Calendário das provas:

SSA 3: 19 e 26 de novembro de 2023 (manhã)

SSA 1: 03 e 10 dezembro de 2023 (manhã)

SSA 2: 03 e 10 de dezembro de 2023 (tarde)

Grande Recife Consórcio de Transporte reforça linhas para SSA

Com objetivo de ofertar melhor locomoção aos locais dos exames, o Grande Recife Consórcio de Transporte anunciou reforço de oito linhas na Região Metropolitana do Recife (RMR). No total, 40 novos veículos são colocados à disposição, que, juntos, devem fazer 322 viagens. Durante todo o domingo, 853 ônibus estão circulando na RMR, realizando 9.776 viagens.

Confira as linhas:

624 - Brejo (Cde. Boa Vista)

324 - Jardim São Paulo (Piracicaba)

346 - TI TIP (Cde. Boa Vista)

825 - Jardim Brasil / TI Joana Bezerra

860 - TI Xambá (Príncipe)

516 - Casa Amarela (Torre/Recife Antigo)

2920 - TI Rio Doce / TI CDU

1967 - TI IGARASSU (Dantas Barreto)

