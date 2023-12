SSA 2: total de 10,49% dos candidatos faltam prova em Pernambuco; caderno de provas está disponível

A- A+

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou o total de abstenções de candidatos que participariam do primeiro dia de provas da segunda fase do Sistema Seriado de Avaliação para alunos do 2º ano (SSA 2), que aconteceu nesse domingo (3).



Segundo a Instituição, 21.334 alunos estavam inscritos para fazer o teste, mas 2.238 deles não compareceram aos 64 locais onde as provas são realizadas, o que corresponde a 10,49% do número total de inscritos.



Distribuição de faltas por municípios Cidade Alunos inscritos Faltantes Recife 9.700 663 Nazaré da Mata 2.841 329 Surubim 737 94 Palmares 240 45 Caruaru 1.272 227 Garanhuns 1.837 271 Arcoverde 725 106 Serra Talhada 1.080 157 Salgueiro 833 94 Petrolina 1.839 220 Ouricuri 220 32 Fernando de Noronha 10 ------------

O caderno de provas deste primeiro dia também foi disponibilizado pela instituição. Os candidatos responderam questões distribuídas entre as áreas de conhecimento de Linguagem e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Veja aqui o caderno de provas.





Segundo anunciado no manual do candidato, os gabaritos, assim como o prazo de recursos, serão divulgados após a prova do próximo domingo (10/12).

Calendário das provas:

SSA 3: 19 e 26 de novembro de 2023 (manhã)

SSA 1: 03 e 10 dezembro de 2023 (manhã)

SSA 2: 03 e 10 de dezembro de 2023 (tarde)

Grande Recife Consórcio de Transporte reforça linhas para SSA

Com objetivo de ofertar melhor locomoção aos locais dos exames, o Grande Recife Consórcio de Transporte anunciou reforço de oito linhas na Região Metropolitana do Recife (RMR). No total, 40 novos veículos são colocados à disposição, que, juntos, devem fazer 322 viagens. Durante os domingos de provas, 853 ônibus estarão circulando na RMR, realizando 9.776 viagens.

Confira as linhas:

624 - Brejo (Cde. Boa Vista)

324 - Jardim São Paulo (Piracicaba)

346 - TI TIP (Cde. Boa Vista)

825 - Jardim Brasil / TI Joana Bezerra

860 - TI Xambá (Príncipe)

516 - Casa Amarela (Torre/Recife Antigo)

2920 - TI Rio Doce / TI CDU

1967 - TI IGARASSU (Dantas Barreto)

