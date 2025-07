SSA 2026: UPE prorroga inscrições até 18 de julho; saiba como fazer

A- A+

A Universidade de Pernambuco (UPE) prorrogou as inscrições no Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 2026 até a próxima sexta-feira (18). Inicialmente, o prazo seria encerrado nesta quarta-feira (16).

Segundo a instituição, os interessados devem ficar atentos aos novos prazos do processo seletivo. O anúncio da nova data foi feito nesta terça-feira (15).

Depois da inscrição, que deve ser feita por meio do site https://processodeingresso.upe.pe.gov.br/, candidatos têm até a próxima terça-feira (22) para pagar a taxa de inscrição via boleto bancário. A taxa custa R$ 122.

Além disso, até essa mesma data, será possível alterar dados do cadastro e da inscrição, caso necessário.

O número de vagas ofertado pela UPE neste SSA é de 3.620, distribuídas em 12 campi, para 58 cursos de graduação, sendo 1.810 no SSA e 1.810 no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC).

Candidatos que necessitarem de regime especial para realização das provas, como pessoas com deficiência ou com necessidades educacionais específicas, devem solicitar o atendimento diferenciado até 23 de julho.

"A UPE reforça a importância de todos os candidatos acompanharem as informações oficiais no site da instituição para não perder nenhum prazo e garantir a participação no processo seletivo", afirma a universidade, em nota.

As provas do SSA 1 serão aplicadas em 7 de dezembro, no turno da manhã, e as do SSA 2, em 14 de dezembro, à tarde.

Já as avaliações do SSA 3 serão em 23 e 30 de novembro, pela manhã.

