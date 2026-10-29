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EDUCAÇÃO

SSA 3: 15,4 mil estudantes fazem provas no domingo (1°) e na segunda (2)

Esta é a última etapa do Processo de Ingresso 2027, referente ao triênio 2024/2026, com início das aulas no ano que vem

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15 mil estudantes fazem provas do vestibular da UPE neste domingo (1°) e segunda (2) 15 mil estudantes fazem provas do vestibular da UPE neste domingo (1°) e segunda (2) - Foto: UPE/Divulgação

Cerca de 15,4 mil estudantes vão fazer as provas do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) da Universidade de Pernambuco (UPE) neste domingo (1°/11) e na segunda-feira (2), Dia de Finados.

Esta é a última etapa do Processo de Ingresso 2027, referente ao triênio 2024/2026, com início das aulas no ano que vem. As provas serão no turno da manhã, em 49 prédios (549 salas) distribuídos em 14 polos em Pernambuco, incluindo o arquipélago de Fernando de Noronha. A aplicação mobiliza em torno de 2,5 mil profissionais.

O SSA 3 seleciona estudantes para 50% das vagas dos cursos presenciais de graduação da UPE, o que corresponde a 1.855 vagas para o primeiro e o segundo semestres de 2027. A outra metade é preenchida pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

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Os portões serão abertos às 7h em ambos os dias. O fechamento será às 8h e o início do certame será às 8h15. A saída permitida com o caderno de questões começará a partir das 11h15, e o término oficial será às 12h45. Estudantes com Regime Especial poderão finalizar uma hora mais tarde, às 13h45.

Provas e recomendações
As provas serão aplicadas em 14 polos, que abrangem 15 municípios de Pernambuco, além do distrito estadual de Fernando de Noronha, vinculado ao Polo Recife. São 49 prédios e 549 salas, e a aplicação direta mobiliza 2.162 profissionais.

As provas do domingo envolverão uma redação e 45 questões de Linguagens e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Já a da segunda-feira reunirá 50 questões de Matemática e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

As questões objetivas têm cinco alternativas - de A a E. A redação, de tipo dissertativo-argumentativo, deve ter entre 20 e 30 linhas e, no mínimo, três parágrafos.

A UPE também dá algumas recomendações para o dia da prova. Confira abaixo:

A UPE oferece, para o ano de 2020, 3.480 vagas em 54 cursos de graduação distribuídas em 11 campi.Os portões das provas serão abertos às 7h. - Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco. 

Perfil dos inscritos e concorrência
Do total de inscritos, 11.678 estudantes (76%) concorrem exclusivamente pela ampla concorrência. 

Outros 3.691, que correspondem a 24% das inscrições, optaram pelo Sistema de Ações Afirmativas, destinado a candidatos que cursaram os anos finais do Ensino Fundamental e todo o Ensino Médio em escolas da rede pública.

O concurso tem também vagas destinadas exclusivamente para estudantes autodeclarados pretos, pardos, quilombolas ou  indígenas. Eles passam por procedimento de heteroidentificação (pretos e pardos) ou de análise documental (quilombolas e indígenas), conforme edital específico, que será publicado em 29/10/2026 no site do Processo de Ingresso

O procedimento será realizado desta sexta-feira (30) a 13 de novembro, por meio do Sistema de Heteroidentificação, também disponível no sitehttps://cihv.upe.br.

Veja, abaixo, como os estudantes se dividem em cada modalidade de concorrência:

Distribuição das vagas
Em cada curso,  60% das vagas são destinadas ao Sistema Universal de Concorrência e 40% ao Sistema de Ações Afirmativas, divididas igualmente entre os estratos A1, A2, A3 e A4 (10% cada). 

Neste ano, a concorrência é de 8,3 candidatos inscritos por vaga. A classificação considera o desempenho dos candidatos ao longo das três etapas do Sistema Seriado de Avaliação, conforme os critérios estabelecidos no Manual do Candidato.Provas e recomendaçõe

Cursos mais concorridos
Neste ano, o curso mais concorrido é o de Terapia Ocupacional no campus Santo Amaro, Centro do Recife. Estão inscrits, ao todo, 200 pessoas para a graduação. Veja a lista com as 10 maiores concorrências deste ano:

1. Terapia Ocupacional - Campus Santo Amaro (Recife)
Universal: 75,83; A1: 47,00; A2: 20,00; A3: 43,00, A4: 14,00

2. Direito - Benfica (Recife)
Universal: 56,67; A1: 14,00; A2: 14,00; A3: 22,67; A4: 14,00

3. Medicina - Garanhuns
Universal: 38,17; A1: 10,00; A2: 11,50; A3: 9,00; A4: 5,50

4. Medicina - Serra Talhada
Universal: 35,33; A1: 16,00; A2: 10,50; A3: 17,00; A4: 16,00

5. Engenharia da Computação - Benfica (Recife)
Universal: 33,71; A1: 9,00; A2: 7,00; A3: 9,50; A4: 5,25

6. Engenharia de Software - Garanhuns
Universal: 29,78; A1: 14,00; A2: 22,00; A3: 9,00; A4: 8,00

7. Odontologia - Arcoverde
Universal: 28,83; A1: 22,00; A2: 7,00; A3: 15,00; A4: 6,00

8. Psicologia - Garanhuns
Universal: 26,07; A1: 19,67; A2: 10,50; A3: 14,33; A4: 3,50

9. Direito - Arcoverde
Universal: 23,67; A1: 13,33; A2: 7,50; A3: 12,67; A4: 7,50

10. Fisioterapia - Petrolina
Universal: 22,00; A1: 15,50; A2: 6,00; A3: 21,00; A4: 9,50

*Os valores indicam o número de inscritos por vaga em cada modalidade.

Mais informações podem ser obtidas no Manual do SSA 3/2027, disponível no site oficial do Processo de Ingresso. processodeingresso.upe.pe.gov.br Já dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail [email protected]  ou pelos telefones (81) 3183-3791 e (81) 3183-3660.

Confira, abaixo, o cronograma com as próximas etapas do SSA3 da UPE:

Reforço de ônibus
O Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) montou um reforço de 15 linhas de ônibus para o domingo e a segunda-feira, a partir das 8h. 

A programação especial terá aumento de 421 para 507 viagens. Entre as linhas contempladas, estão: Candeias/TI Tancredo Neves, Conjunto Catamarã, TI Prazeres/Curcurana, TI TIP/Conde da Boa Vista, TI Xambá/Príncipe, Jardim Atlântico, Pau Amarelo e TI Rio Doce/TI CDU.

Movimentação de passageiros no TI Joana Bezerra Linhas de ônibus serão reforçadas. - Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco

Também estão previstas ampliações nas operações de linhas que atendem localidades como Abreu e Lima, Paulista, Dois Irmãos, Vasco da Gama, Afogados, Guabiraba, Derby e Mustardinha.

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