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EDUCAÇÃO SSA 3: 15,4 mil estudantes fazem provas no domingo (1°) e na segunda (2) Esta é a última etapa do Processo de Ingresso 2027, referente ao triênio 2024/2026, com início das aulas no ano que vem

Cerca de 15,4 mil estudantes vão fazer as provas do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) da Universidade de Pernambuco (UPE) neste domingo (1°/11) e na segunda-feira (2), Dia de Finados.

Esta é a última etapa do Processo de Ingresso 2027, referente ao triênio 2024/2026, com início das aulas no ano que vem. As provas serão no turno da manhã, em 49 prédios (549 salas) distribuídos em 14 polos em Pernambuco, incluindo o arquipélago de Fernando de Noronha. A aplicação mobiliza em torno de 2,5 mil profissionais.

O SSA 3 seleciona estudantes para 50% das vagas dos cursos presenciais de graduação da UPE, o que corresponde a 1.855 vagas para o primeiro e o segundo semestres de 2027. A outra metade é preenchida pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Os portões serão abertos às 7h em ambos os dias. O fechamento será às 8h e o início do certame será às 8h15. A saída permitida com o caderno de questões começará a partir das 11h15, e o término oficial será às 12h45. Estudantes com Regime Especial poderão finalizar uma hora mais tarde, às 13h45.



Provas e recomendações

As provas serão aplicadas em 14 polos, que abrangem 15 municípios de Pernambuco, além do distrito estadual de Fernando de Noronha, vinculado ao Polo Recife. São 49 prédios e 549 salas, e a aplicação direta mobiliza 2.162 profissionais.

As provas do domingo envolverão uma redação e 45 questões de Linguagens e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Já a da segunda-feira reunirá 50 questões de Matemática e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

As questões objetivas têm cinco alternativas - de A a E. A redação, de tipo dissertativo-argumentativo, deve ter entre 20 e 30 linhas e, no mínimo, três parágrafos.

A UPE também dá algumas recomendações para o dia da prova. Confira abaixo:

Os portões fecham às 8h em ponto. Quem chegar depois não poderá fazer a prova e será eliminado. Recomenda-se chegar com, no mínimo, uma hora de antecedência.

Leve o Cartão Informativo, um documento oficial de identificação com foto, previsto no Manual, e caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

Confira o local de prova no Cartão Informativo, disponível no sistema de inscrição. A prova só pode ser feita no local indicado.

Celulares e demais aparelhos eletrônicos devem permanecer desligados durante toda a prova.

Os portões das provas serão abertos às 7h. - Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco.

Perfil dos inscritos e concorrência

Do total de inscritos, 11.678 estudantes (76%) concorrem exclusivamente pela ampla concorrência.

Outros 3.691, que correspondem a 24% das inscrições, optaram pelo Sistema de Ações Afirmativas, destinado a candidatos que cursaram os anos finais do Ensino Fundamental e todo o Ensino Médio em escolas da rede pública.

O concurso tem também vagas destinadas exclusivamente para estudantes autodeclarados pretos, pardos, quilombolas ou indígenas. Eles passam por procedimento de heteroidentificação (pretos e pardos) ou de análise documental (quilombolas e indígenas), conforme edital específico, que será publicado em 29/10/2026 no site do Processo de Ingresso.

O procedimento será realizado desta sexta-feira (30) a 13 de novembro, por meio do Sistema de Heteroidentificação, também disponível no sitehttps://cihv.upe.br.

Veja, abaixo, como os estudantes se dividem em cada modalidade de concorrência:

Ampla concorrência (Sistema Universal) - 11.678 (76,0%);

A1 – Escola pública, renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo - 1.448 (9,4%);

A2 – Escola pública, qualquer renda per capita - 577 (3,8%);

A3 – Escola pública, pretos, pardos, quilombolas ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo - 1.188 (7,7%);

A4 – Escola pública, pretos, pardos, quilombolas ou indígenas, com qualquer renda per capita - 478 (3,1%).

Distribuição das vagas

Em cada curso, 60% das vagas são destinadas ao Sistema Universal de Concorrência e 40% ao Sistema de Ações Afirmativas, divididas igualmente entre os estratos A1, A2, A3 e A4 (10% cada).

Neste ano, a concorrência é de 8,3 candidatos inscritos por vaga. A classificação considera o desempenho dos candidatos ao longo das três etapas do Sistema Seriado de Avaliação, conforme os critérios estabelecidos no Manual do Candidato.Provas e recomendaçõe

Cursos mais concorridos

Neste ano, o curso mais concorrido é o de Terapia Ocupacional no campus Santo Amaro, Centro do Recife. Estão inscrits, ao todo, 200 pessoas para a graduação. Veja a lista com as 10 maiores concorrências deste ano:

1. Terapia Ocupacional - Campus Santo Amaro (Recife)

Universal: 75,83; A1: 47,00; A2: 20,00; A3: 43,00, A4: 14,00

2. Direito - Benfica (Recife)

Universal: 56,67; A1: 14,00; A2: 14,00; A3: 22,67; A4: 14,00

3. Medicina - Garanhuns

Universal: 38,17; A1: 10,00; A2: 11,50; A3: 9,00; A4: 5,50

4. Medicina - Serra Talhada

Universal: 35,33; A1: 16,00; A2: 10,50; A3: 17,00; A4: 16,00

5. Engenharia da Computação - Benfica (Recife)

Universal: 33,71; A1: 9,00; A2: 7,00; A3: 9,50; A4: 5,25

6. Engenharia de Software - Garanhuns

Universal: 29,78; A1: 14,00; A2: 22,00; A3: 9,00; A4: 8,00

7. Odontologia - Arcoverde

Universal: 28,83; A1: 22,00; A2: 7,00; A3: 15,00; A4: 6,00

8. Psicologia - Garanhuns

Universal: 26,07; A1: 19,67; A2: 10,50; A3: 14,33; A4: 3,50

9. Direito - Arcoverde

Universal: 23,67; A1: 13,33; A2: 7,50; A3: 12,67; A4: 7,50

10. Fisioterapia - Petrolina

Universal: 22,00; A1: 15,50; A2: 6,00; A3: 21,00; A4: 9,50



*Os valores indicam o número de inscritos por vaga em cada modalidade.

Mais informações podem ser obtidas no Manual do SSA 3/2027, disponível no site oficial do Processo de Ingresso. processodeingresso.upe.pe.gov.br Já dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (81) 3183-3791 e (81) 3183-3660.

Confira, abaixo, o cronograma com as próximas etapas do SSA3 da UPE:

Divulgação do gabarito preliminar: 2/11/2026, após as 14h

Prazo para recurso contra o gabarito: até 23h59 de 4/11/2026

Gabarito definitivo e resultado dos recursos: até 18/11/2026

Divulgação dos aprovados e classificados: até 8/1/2027

Reforço de ônibus

O Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) montou um reforço de 15 linhas de ônibus para o domingo e a segunda-feira, a partir das 8h.

A programação especial terá aumento de 421 para 507 viagens. Entre as linhas contempladas, estão: Candeias/TI Tancredo Neves, Conjunto Catamarã, TI Prazeres/Curcurana, TI TIP/Conde da Boa Vista, TI Xambá/Príncipe, Jardim Atlântico, Pau Amarelo e TI Rio Doce/TI CDU.

Linhas de ônibus serão reforçadas. - Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco

Também estão previstas ampliações nas operações de linhas que atendem localidades como Abreu e Lima, Paulista, Dois Irmãos, Vasco da Gama, Afogados, Guabiraba, Derby e Mustardinha.

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