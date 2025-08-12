A- A+

SSA SSA: UPE divulga cursos mais concorridos da terceira fase do vestibular; confira Provas das três fases ocorrerão nos dias 23 e 30 de novembro (SSA3) e 7 e 14 de dezembro (SSA1 e SSA2)

A Universidade de Pernambuco (UPE), por meio da sua Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos (CPCA), divulgou, nessa segunda-feira (11), a concorrência do Processo de Ingresso 2026 da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA).

Ao todo, foram registradas 70.299 inscrições para o SSA 2026, sendo 34.324 inscritos no SSA1, 21.659 no SSA2 e 14.416 (1.810 vagas/ 58 cursos) no SSA3.

Cursos mais concorridos

Pelo segundo ano consecutivo, o curso de Terapia Ocupacional, do Campus Santo Amaro, na área central do Recife, é o mais concorrido do SSA, no sistema universal, com 67,17 candidatos por vaga.

Em segundo lugar aparece o curso de Direito, do Campus Benfica, na Madalena, Zona Oeste do Recife, com 55,87 candidatos por vaga.

Na terceira colocação está o curso de Medicina, do Campus Garanhuns, no Agreste do estado, com 39,58 candidatos por vaga.

No sistema de ações afirmativas, as categorias são divididas por Estrato A1 (vagas destinadas a estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo), A2 (vagas destinadas a estudantes de escolas públicas com qualquer renda familiar per capita), A3 (vagas destinadas a estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, oriundos de escolas públicas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo) e A4 (vagas destinadas a estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, oriundos de escolas públicas, com qualquer renda familiar per capita).

No Estrato A1, o curso mais disputado é o de Terapia Ocupacional, do Campus Santo Amaro, com 34 estudantes concorrendo a uma vaga, seguido dos cursos de Psicologia, do Campus Garanhuns, com 24,67, e Medicina, do Campus Serra Talhada, com 22.

No Estrato A2, o curso de Engenharia de Software, do Campus Garanhuns, é o mais concorrido com 17 candidatos por vaga. Logo em seguida aparecem os cursos de Direito, do Campus Benfica/FCAP, com 15,50, e Psicologia, do Campus Garanhuns, com 15.

No Estrato A3, Terapia Ocupacional, do Campus Santo Amaro, é o curso mais almejado pelos estudantes com 38 candidatos por vaga. o 2º lugar ficou com o curso de Pedagogia, do Campus Mata Norte, com 19,67, e em 3º o curso de Odontologia, do Campus Arcoverde, com 19.

Já no Estrato A4, o curso mais concorrido é o de Medicina, do Campus Serra Talhada, com 14 candidatos por vaga. Em seguida aparecem os cursos de Direito, do Campus Benfica/FCAP, com 11,50, e Terapia Ocupacional, com 11.

Para este ano, o número de vagas ofertado pela instituição é de 3.620 vagas, distribuídas em 12 campi, para 58 cursos de graduação, sendo: 1.810 no SSA (com os cursos mais concorridos aqui apresentados) e 1.810 no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC).

As provas das três fases ocorrerão nos dias 23 e 30 de novembro (SSA3) e 7 e 14 de dezembro (SSA1 e SSA2).

Com informações da assessoria



