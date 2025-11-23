A- A+

Vestibular 2026 SSA3: mais de 14 mil estudantes concluem vestibular seriado da UPE neste domingo (23) Neste primeiro dia, os candidatos respondem às provas de Redação e Conhecimento de Linguagens e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Neste domingo (23), cerca de 14.416 estudantes do 3º ano do ensino médio concluem o ciclo do vestibular seriado da Universidade de Pernambuco (UPE). Como previsto, os portões da Escola Politécnica de Pernambuco, na Madalena, um dos principais locais de prova do exame, abriram pontualmente às 7h.

Com movimentação tranquila na Rua Benfica, via onde a entrada principal da Escola Politécnica está localizada, e sem intercorrências durante os 60 minutos disponíveis para a entrada dos candidatos no prédio, os portões fecharam pontualmente às 8h.

Antes da entrada no local de prova, Diego Gabriel Cavalcante, de 17 anos, que pretende cursar Educação Física, falou sobre a sua expectativa para a prova.

Diego Gabriel Cavalcante, de 17 anos, pretende cursar Educação Física. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

"Ansioso a pessoa sempre fica, não é? Porque, querendo ou não, é uma prova. Maseu acredito que vou me sair bem, porque eu estudei bastante e se eu passar nessa prova irei cursar Educação Física. Gosto de educação física no geral, de exercícios, prática de esportes, entender a biomecânica do corpo e tudo mais. Pretendo começar como personal, para ter uma base de renda, e depois migrar para alguma instituição de ensino", contou o estudante.

Vestibular seriado

A gerente de captação de recursos, Juliane Carvalho, acompanhou a filha Beatriz, de 17 anos, até a entrada principal do prédio. A mãe comentou a diferença entre o SSA e o Enem, especialmente com relação à pressão dos exames tanto sobre os alunos quanto nos pais.

Juliane Carvalho, acompanhou a filha Beatriz, de 17 anos, até a entrada principal do prédio. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

"A minha filha mais velha fez o Enem e está fazendo o SSA e acho que é um perfil bem diferente. Eu acho que a pressão maior na minha casa foi pelo Enem, mas não tira a importância do SSA. Só que, por ser dividido em três etapas, eu acho que também divide um pouco a pressão. Estou feliz por estar se encerrando esse ciclo, foram muitos anos de estudo, dedicação e eu estou esperançosa com o resultado", compartilhou a mãe.

A aplicação do exame começou pontualmente às 8h15 e será finalizada às 12h45. Os candidatos podem começar a deixar o local de prova a partir das 11h15, três horas depois do início do exame. Após esse horário, será permitido levar os cadernos de avaliação.

Neste primeiro dia de avaliações, os candidatos respondem às provas de Redação e Conhecimento de Linguagens e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, prova escrita composta de 45 questões distribuídas entre as áreas.

No próximo domingo (30), segundo dia da aplicação das provas, os candidatos resolverão outras 45 questões, distribuídas entre Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.





SSA 2026

A previsão para divulgação dos candidatos classificados que realizaram a terceira fase é a partir de 15 de janeiro de 2026. Estes estão concorrendo a 3.620 vagas, distribuídas em 12 campi, para 58 cursos de graduação, sendo 1.810 no SSA e 1.810 no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do Ministério da Educação (MEC).



Outras informações sobre o processo seletivo da UPE estão disponíveis através do telefone (81) 3183-3660, no e-mail: [email protected] ou ainda nos endereços eletrônicos: http://processodeingresso.upe.pe.gov.br e www.upe.br.



Confira o calendário de provas do SSA 2026:

SSA 3: 23 e 30 de novembro de 2025 (manhã)

SSA 1: 7 e 14 de dezembro de 2025 (manhã)

SSA 2: 7 e 14 de dezembro de 2025 (tarde)

