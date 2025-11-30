A- A+

SSA3 Último dia de provas do SSA3 acontece neste domingo (30) Na última etapa da avaliação, os estudantes deverão responder 50 questões entre os temas de matemática e ciências da natureza

Estudantes do Recife enfrentam o último dia de provas do SSA3/2025, vestibular seriado da UPE, neste domingo (30).

Os portões abriram às 7h e fecharam às 8h. Os testes começaram às 8h15. Os candidato são liberados para sair a partir das 11h15. As provas finalizam às 12h45. Já para pessoas com deficiência (PCD) terminam às 13h45.

Para a última etapa da avaliação, os estudantes devem responder 50 questões distribuídas entre as Áreas de Conhecimento de Matemática e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, sendo a distribuição de questões por área.

Para Bianca Rocha, de 18 anos, as expectativas estão altas para conseguir uma vaga no tão sonhado curso de Direito.

“Venho me preparando ao longo do ano com cursinhos pré-vestibulares e acredito que tudo vai dar certo”, destacou.

Segundo dia de provas do SSA3 acontece neste domingo (30). - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Bianca Rocha, de 18 anos, participa do último dia de provas do SSA3 neste domingo (30). - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A divulgação do gabarito preliminar acontece ainda neste domingo, após às 14h. Já a previsão para o resultado dos candidatos classificados que realizaram a terceira fase é a partir do dia 15 de janeiro de 2026.

Para este ano, o número de vagas ofertado pela instituição é de 3.620 vagas, distribuídas em 12 campi, para 58 cursos de graduação, sendo 1.810 no SSA e 1.810 no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC).

