EDUCAÇÃO SSA3/2026: UPE divulga resultado e primeiros colocados; lista conta com 14 aprovados em Medicina Ao todo, mais de 1,8 mil candidatos foram aprovados na instituição

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou, na manhã dessa sexta-feira (16), o resultado do SSA3/2026.

Ao todo, na lista dos primeiros colocados, estão 14 estudantes aprovados para o curso de Medicina, além de um para Engenharia da Computação.

Os resultados contemplam o sistema universal de vagas - ampla concorrência. Há ainda os qualificados nas ações afirmativas - cotas -, com estudantes de escolas públicas, com renda per capita de até 1 salário mínimo (estrato A1) e qualquer renda (estrato A2), além dos estratos A3 e A4, voltados a candidatos pretos, pardos, quilombolas e indígenas.

Confira, abaixo, a lista com os primeiros aprovados no SSA3/2026:

Sistema Universal

1º lugar – Gabriel Pimentel Amaral, curso de Medicina – Nota: 86,07

2º lugar – Manuela Campones do Brasil Maia, curso de Medicina – Nota: 84,86

3º lugar – Felipe Goedert Lima, curso de Medicina – Nota: 84,21

Sistema de Ações Afirmativas – Estrato A1

1º lugar – José Eduardo Oliveira Sales, curso de Medicina – Nota: 72,21

2º lugar – Juan Gabriel Almeida dos Santos Viana, curso de Medicina – Nota: 71,68

3º lugar – Ana Rebeca Costa de Oliveira, curso de Medicina – Nota: 68,75

Sistema de Ações Afirmativas – Estrato A2

1º lugar – Rafaella Galtier Lima Galindo, curso de Medicina – Nota: 80,48

2º lugar – Maria Calado de Oliveira, curso de Medicina – Nota: 80,43

3º lugar – Agenor Arthur Leão Lins, curso de Medicina – Nota: 79,99

Sistema de Ações Afirmativas – Estrato A3

1º lugar – João Felipe Jesus Cavalcanti de Lima, curso dea Medicina – Nota: 69,87

2º lugar – Kaike Henrique Lima da Paz, curso de Engenharia da Computação – Nota: 69,24

3º lugar – Isabella da Conceição Cavalcanti, curso de Medicina – Nota: 66,51

Sistema de Ações Afirmativas – Estrato A4

1º lugar – João Pedro da Costa Almeida, curso de Medicina – Nota: 75,28

2º lugar – Maria Laura Lins Barbosa, curso de Medicina – Nota: 75,25

3º lugar – Maria Vitória Santos Alves, curso de Medicina – Nota: 73,98

Como consultar resultado

O resultado do SSA3 está disponível nos sites da UPE e do Processo de Ingresso.

Os candidatos podem acessar o sistema com login e senha para verificar seu desempenho individual.

Ao todo, 14.416 candidatos concorreram por vagas na instituição e 1.810 foram aprovados.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3183-3660, pelo e-mail [email protected] e pelos sites mencionados acima.



