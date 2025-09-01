REINO UNIDO
Starmer afirma que liderará Partido Trabalhista nas próximas eleições no Reino Unido
Declaração aconteceu ao participar de entrevista na BBC Radio 5, nesta segunda-feira
O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que "definitivamente" liderará o Partido Trabalhista nas próximas eleições gerais, ao participar de entrevista na BBC Radio 5, nesta segunda-feira, 1º de setembro.
Na ocasião, ele mencionou saber da frustração de algumas pessoas com o seu governo, mas disse que agora a administração está "na fase dois", com objetivo de "entregar, entregar, entregar".
Starmer também disse que o partido político britânico de direita Reform UK, de Nigel Farage, não quer que a questão da imigração seja "resolvida porque eles não têm razão para existir se os problemas forem resolvidos".