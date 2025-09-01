Seg, 01 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda01/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
REINO UNIDO

Starmer afirma que liderará Partido Trabalhista nas próximas eleições no Reino Unido

Declaração aconteceu ao participar de entrevista na BBC Radio 5, nesta segunda-feira

Reportar Erro
Premiê do Reino Unido, Keir StarmerPremiê do Reino Unido, Keir Starmer - Foto: House of Commons / AFP

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que "definitivamente" liderará o Partido Trabalhista nas próximas eleições gerais, ao participar de entrevista na BBC Radio 5, nesta segunda-feira, 1º de setembro.

Na ocasião, ele mencionou saber da frustração de algumas pessoas com o seu governo, mas disse que agora a administração está "na fase dois", com objetivo de "entregar, entregar, entregar".

Leia também

• Verão de 2025 foi o mais quente registrado no Reino Unido

• Reino Unido fecha acordo de 10 bilhões de libras para suprimento de navios de guerra à Noruega

• China acusa declaração conjunta entre Reino Unido e Japão de "distorcer fatos" sobre Taiwan

Starmer também disse que o partido político britânico de direita Reform UK, de Nigel Farage, não quer que a questão da imigração seja "resolvida porque eles não têm razão para existir se os problemas forem resolvidos".
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter