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Reino Unido Starmer assume 'responsabilidade' por resultados 'dolorosos' nas eleições locais britânicas "Dias como isto não enfraquecem minha determinação de levar adiante as mudanças que prometi", afirmou o chefe de Governo em Londres

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, declarou nesta sexta-feira (8) que assume “a responsabilidade” pelos resultados “dolorosos” das eleições locais no Reino Unido, que mostram a perda de várias cadeiras do Partido Trabalhista e um forte avanço da legenda anti-imigração Reform UK.

Starmer, no entanto, parece descartar uma renúncia.

“Dias como isto não enfraquecem minha determinação de levar adiante as mudanças que prometi”, afirmou o chefe de Governo em Londres.

Os primeiros resultados confirmam o avanço da Reforma do Reino Unido em detrimento dos trabalhistas de Starmer, que enfrentou seu primeiro grande teste eleitoral desde que chegou ao poder em julho de 2024, quando terminou com 14 anos de governos do Partido Conservador.

O líder da Reforma do Reino Unido, Nigel Farage, celebrou a tendência durante a apuração dos votos que favorecem sua legenda.

“Estamos assistindo a uma mudança histórica na política britânica”, declarou Farage durante um pronunciamento em Londres.

“Somos competitivos em todas as regiões do país. Somos o partido mais nacional, viemos para ficar”, acrescentou.

Os resultados parciais das eleições celebradas na quinta-feira incluem apenas a Inglaterra. A apuração dos votos mal começou no País de Gales e na Escócia.

Apenas 40 das 136 autoridades locais inglesas divulgaram os resultados até o momento. Os números mostram o Reform UK em uma liderança clara, com mais de 350 cadeiras conquistadas em assembleias locais.

Os trabalhistas conquistaram 249, o que representa a perda de 245 assentos nas autoridades locais, segundo a contagem da BBC.

O Reform UK avançou em vários redutos trabalhistas no norte da Inglaterra e nas Midlands (centro da Inglaterra).

Mais de 5 mil cargas locais estiveram em disputa nas eleições na Inglaterra, de um total de 16 mil no Reino Unido.

As eleições não foram incluídas nas prefeituras de cidades como Londres, embora tenham realizado eleições para os conselhos municipais de 32 de seus distritos. A eleição para prefeito da capital está prevista para 2028.

Também não foram eleitos os principais responsáveis por cidades como Liverpool ou Newcastle, nem houve votações em Manchester ou Birmingham, mas sim nas suas áreas metropolitanas (Grande Manchester e West Midlands, respectivamente).

As pesquisas já haviam previsto uma derrota dos trabalhistas e um avanço expressivo do Reform UK.

Para o partido de Starmer, os resultados esperados para a tarde podem ser ainda mais dolorosos, com a possível perda do reduto galês nas eleições regionais, ou que seria inédito desde a criação de um Parlamento neste território britânico em 1999.



Gales e Escócia

O partido nacionalista de esquerda Plaid Cymru apareceu levemente à frente no País de Gales, diante do Reform UK, em uma pesquisa publicada antes da votação.

Na Escócia, os trabalhistas também têm uma derrota duradoura que deixaria o partido atrás do Reform UK.

As pesquisas, no entanto, apontam que o Parlamento escocês deve continuar nas mãos do partido independentista Partido Nacional Escocês (SNP), no poder há 19 anos.

A popularidade de Keir Starmer caiu após uma série de erros, mudanças de posição e polêmicas, o que provocou dentro de seu partido uma tentativa de substituí-lo no cargo de chefe de Governo.

A imigração também concentra o descontentamento de muitos britânicos. O número de migrantes clandestinos que chegaram ao Reino Unido pelo Canal da Mancha desde 2018 é aproximado dos 200 mil.

A impopularidade de Starmer aumentou nos últimos meses devido à nomeação de Peter Mandelson como embaixador em Washington, apesar dos seus vínculos com o falecido americano Jeffrey Epstein.

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