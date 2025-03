A- A+

Reino Unido Starmer comemora "avanço histórico" na cúpula de defesa da UE O primeiro ministro conversou, nesta sexta-feira, por videoconferência com os presidentes da Comissão e do Conselho europeu e os líderes de quatro países

O primeiro ministro britânico, Keir Starmer, comemorou, nesta sexta-feira (7), o "progresso" conquistado pela União Europeia (UE) em sua cúpula extraordinária de quinta-feira sobre defesa e Ucrânia, afirmando que é "um passo histórico", informou um porta-voz de Downing Street.

Starmer conversou, nesta sexta-feira, por videoconferência com os presidentes da Comissão e do Conselho europeu e os líderes de quatro países.

Na reunião foi falado sobre a cúpula na qual os países da UE aprovaram um plano para mobilizar até 860 bilhões de dólares (4,9 trilhões de reais na cotação atual) em quatro anos para reforçar as defesas do continente e ajudar a Ucrânia.

Na comunicação com os chefes da UE e, também, com os líderes do Canadá, Noruega, Turquia e Islândia, Starmer "aplaudiu o progresso conquistado pela UE" na quinta-feira em sua reunião em Buxelas, disse o porta-voz de Downing Street.

Em Bruxelas, os dirigentes da UE apoiaram um grande plano lançado esta semana pela Comissão para mobilizar grandes investimentos para o rearmamento do bloco.

Uma parte-chave desta proposta, conhecida como "Rearmar a Europa", consiste em flexibilizar as normas fiscais do bloco, que limitam o gasto público, para que os países possam investir mais em defesa.

Inicialmente, esta flexibilização poderia ser válida por quatro anos, no entanto, a Alemanha sugeriu que fosse estendida por mais tempo.

