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Reino Unido Starmer descartou renúncia apesar dos resultados 'Dolorosos' nas eleições locais britânicas "Dias como isto não enfraquecem minha determinação de levar adiante as mudanças que prometi", afirmou o chefe de Governo em Londres

O primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, declarou nesta sexta-feira (8) que descartou a possibilidade de renúncia, mas assumiu “a responsabilidade” pelos resultados “dolorosos” das eleições locais no Reino Unido, com uma perda específica de cadeiras de seu partido e um forte avanço da legenda anti-imigração Reform UK.

“Dias como isto não enfraquecem minha determinação de levar adiante as mudanças que prometi”, afirmou o chefe de Governo em Londres.

Os primeiros resultados confirmam o avanço da Reforma do Reino Unido em detrimento dos trabalhistas de Starmer, que enfrentou seu primeiro grande teste eleitoral desde que chegou ao poder em julho de 2024, quando terminou com 14 anos de governos do Partido Conservador.

Às 12h30 locais (8h30 de Brasília), o Reform UK havia conquistado mais de 420 cadeiras, enquanto os trabalhistas perderam 269 assentos em 50 dos 136 conselhos municipais ingleses que divulgaram a apuração dos votos até o momento.

O Reform UK também assumiu o controle das câmaras de Essex (leste da Inglaterra) e Newcastle-under-Lyme (centro).

“Os trabalhistas venceram as eleições gerais de 2024 principalmente porque os conservadores foram profundamente impopulares após 14 anos no governo”, disse Mark Garnett, analista político e ex-professor da Universidade de Leicester.

Para Garnett, as eleições locais "mostraram que o Partido Trabalhista levou menos de dois anos para se tornar igualmente impopular, ou até mais. Perde apoio para o Reform UK à direita e para o Partido Verde à esquerda".

O líder da Reforma do Reino Unido, Nigel Farage, celebrou a tendência durante a apuração dos votos que favorecem sua legenda.

“Estamos assistindo a uma mudança histórica na política britânica”, declarou Farage.

“Somos competitivos em todas as regiões do país. Somos o partido mais nacional, viemos para ficar”, acrescentou.

Os resultados parciais das eleições celebradas na quinta-feira incluem apenas a Inglaterra. A apuração dos votos mal começou no País de Gales e na Escócia.

O Reform UK avançou em vários redutos trabalhistas no norte da Inglaterra e nas Midlands (centro da Inglaterra).

Mais de 5 mil cargas locais estiveram em disputa nas eleições na Inglaterra, de um total de 16 mil no Reino Unido.

As eleições não foram incluídas nas prefeituras de cidades como Londres, embora tenham realizado eleições para os conselhos municipais de 32 de seus distritos. A eleição para prefeito da capital está prevista para 2028.

Também não foram eleitos os principais responsáveis por cidades como Liverpool ou Newcastle, nem houve votações em Manchester ou Birmingham, mas sim nas suas áreas metropolitanas (Grande Manchester e West Midlands, respectivamente).

Para o partido de Starmer, os resultados esperados para a tarde podem ser ainda mais dolorosos, com a possível perda do reduto galês nas eleições regionais, ou que seria inédito desde a criação de um Parlamento neste território britânico em 1999.

Gales e Escócia

O partido nacionalista de esquerda Plaid Cymru apareceu levemente à frente no País de Gales, diante do Reform UK, em uma pesquisa publicada antes da votação.

Na Escócia, os trabalhistas também têm uma derrota duradoura que deixaria o partido atrás do Reform UK.

As pesquisas, no entanto, apontam que o Parlamento escocês deve continuar nas mãos do partido independentista Partido Nacional Escocês (SNP), no poder há 19 anos.

A popularidade de Starmer caiu após uma série de erros, mudanças de posição e polêmicas, o que provocou dentro do seu partido uma tentativa de substituí-lo no cargo de chefe de Governo.

"As eleições são consideradas um referendo para Starmer. Alguns partidários podem sentir problemas porque os resultados não foram ainda piores", afirma o analista Garnett.

A imigração também concentra o descontentamento de muitos britânicos. O número de migrantes clandestinos que chegaram ao Reino Unido pelo Canal da Mancha desde 2018 é aproximado dos 200 mil.

A impopularidade de Starmer aumentou nos últimos meses devido à nomeação de Peter Mandelson como embaixador em Washington, apesar dos seus vínculos com o falecido americano Jeffrey Epstein.

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