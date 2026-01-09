Starmer diz que "mais precisa ser feito para proteger" o Ártico em ligação com Trump
O premiê também ressaltou a necessidade de deter a Rússia
O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que "mais precisa ser feito para proteger" a região do Ártico e concordou com o presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a "necessidade de deter uma Rússia cada vez mais agressiva no extremo norte" durante uma ligação com o líder norte-americano, informou o governo britânico em comunicado.
De acordo com a nota, Starmer ainda falou com Trump sobre "segurança euro-atlântica", após temores de que o presidente dos EUA possa usar força militar para tomar a Groenlândia, depois da captura do venezuelano Nicolás Maduro.
Leia também
• EUA e Otan conversam sobre segurança no Ártico
• Otan está 'longe' de crise pela Groenlândia, afirma chefe militar da aliança
• EUA querem Groenlândia para barrar China no Ártico, dizem analistas
Starmer já havia dito anteriormente que as decisões sobre o futuro da Groenlândia devem ser feitas apenas pelo povo da ilha e pela Dinamarca.
O governo de Downing Street ainda afirmou que a conversa, além do Ártico, também abordou formas de deter a Rússia na região nordeste - incluindo a Groenlândia - e concordaram que aliados europeus precisam fazer mais para proteger a área.