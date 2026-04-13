Starmer diz que Reino Unido não apoia bloqueio de portos iranianos por Trump
Primeiro-Ministro britânico acrescentou que toda a capacidade militar está focada em deixar o estreito de Ormuz "totalmente aberto"
O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou que o Reino Unido não fará parte de um bloqueio dos portos iranianos pelos EUA em resposta ao fechamento do Estreito de Ormuz. Starmer disse à rádio BBC nesta segunda-feira (13) que "não estamos apoiando o bloqueio" e "não estamos nos envolvendo na guerra".
Segundo o premiê, os esforços do Reino Unido continuam focados na reabertura da importante rota de navegação, cujo fechamento fez os preços do petróleo e de outras commodities dispararem.
Starmer falou após o presidente americano, Donald Trump, dizer que a Grã-Bretanha enviaria detectores de minas para o estreito.
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O Reino Unido pontuou que pode ajudar na remoção de minas na via navegável, mas somente após o fim dos combates. Starmer acrescentou que toda a capacidade militar está focada em deixar o estreito "totalmente aberto".
*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.