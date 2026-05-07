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Reino Unido Starmer e governo trabalhista britânico enfrentam teste nas eleições locais nesta quinta(7) Mais de 5.000 cargos locais estão em disputa na Inglaterra, de um total de 16.000, em um dia que também marca a eleição de membros dos Parlamentos galês e escocês

O governo trabalhista britânico e seu primeiro-ministro, Keir Starmer, em desvantagem nas pesquisas, enfrentam um teste nesta quinta-feira, 7, nas eleições locais que podem revelar a ascensão do Partido Verde e do partido anti-imigração Reform UK

Mais de 5.000 cargos locais estão em disputa na Inglaterra, de um total de 16.000, em um dia que também marca a eleição de membros dos Parlamentos galês e escocês.

As eleições locais, que não incluem as eleições para prefeito em cidades como Londres, mas incluem as eleições para os conselhos municipais de 32 distritos, representam principalmente um teste para o governo de Starmer, que está quase na metade de seu mandato após assumir o poder em julho de 2024.

Estas eleições não definirão os prefeitos de cidades como Liverpool e Newcastle. A eleição para prefeito de Londres está agendada para 2028. Também não haverá eleições em Manchester ou Birmingham, mas haverá eleições em suas respectivas áreas metropolitanas (Grande Manchester e West Midlands).

"Tudo dependerá da magnitude da derrota. Se o resultado for considerado catastrófico, poderá acelerar os planos de algumas figuras dentro do Partido Trabalhista que há tempos consideram pressionar por uma mudança na liderança", explicou à AFP o argentino Ezequiel González Ocantos, professor de Ciências Políticas na Universidade de Oxford.

Crescente Fragmentação

A votação começou às 7h, horário local (3h em Brasília) e estava prevista para terminar às 22h00 (18h em Brasília). Horas antes da abertura das urnas, Starmer defendeu a opção trabalhista "contra a ira e a divisão oferecidas pelo Reform UK ou as promessas vazias dos Verdes".

Para Ezequiel González Ocantos, "o que é quase certo é que as eleições confirmarão a crescente fragmentação do sistema político".

"O Reform UK e os Verdes alcançarão resultados históricos, diminuindo o poder local dos partidos tradicionais e complicando ainda mais sua estratégia política em nível nacional", acrescentou o professor da Universidade de Oxford.

O Reform UK, partido de extrema direita liderado por Nigel Farage, e os Verdes, com uma plataforma claramente de esquerda, surgem nessas eleições locais como uma alternativa aos dois partidos tradicionais, Trabalhista e Conservador, que chegam a estas eleições enfraquecidos.

Segundo uma pesquisa da YouGov realizada no início de maio, o Reform UK teria 25% das intenções de voto, seguido pelo Partido Trabalhista (18%), pelo Conservador (17%), pelo Verde (15%) e pelo Liberal Democrata (14%).

Nas eleições gerais de julho de 2024, que levaram Starmer ao poder, o Partido Trabalhista venceu com 33,7% dos votos, seguido pelo Conservador (23,7%), pelo Reform UK (14,3%), pelo Liberal Democrata (12,2%) e pelo Verde (6,4%). As eleições de 2024 encerraram quatorze anos de governo conservador.

Escócia e Gales

O Partido Trabalhista, no entanto, enfrenta dificuldades para cumprir suas promessas de crescimento econômico, em um momento em que o conflito no Oriente Médio agrava a crise.

A impopularidade de Starmer aumentou nos últimos meses após a nomeação de Peter Mandelson como embaixador em Washington, apesar de seus laços com o falecido criminoso sexual americano Jeffrey Epstein.

As pesquisas indicam que o Partido Trabalhista perderá o controle do governo autônomo em Gales pela primeira vez desde a criação de seu próprio Parlamento, há 27 anos.

Uma pesquisa recente da YouGov sobre as eleições regionais desta quinta-feira mostra o Partido Nacional Escocês (SNP) como o maior partido na Escócia (62 cadeiras).

Segundo a pesquisa, o Reform UK ficaria em segundo lugar (19 cadeiras), à frente do Partido Trabalhista (17), do Verde (16) e do Conservador (7).

Em Gales, o partido pró-independência Plaid Cymru deve vencer, à frente do Reform UK e do Partido Trabalhista. Um desempenho ruim nas eleições locais e autônomas desta quinta-feira pode intensificar os pedidos por sua renúncia.

Os primeiros resultados dessas eleições serão conhecidos na madrugada seguinte, mas principalmente ao longo da sexta-feira, 8.



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