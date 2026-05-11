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REINO UNIDO Starmer quer retomar iniciativa no Reino Unido após derrota nas eleições locais O trabalhista também anunciou, entre as suas medidas econômicas, que apresentará uma lei para nacionalizar a British Steel

O primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, que sofreu um duro revés nas eleições locais e regionais da semana passada, afirmou nesta segunda-feira (11) que pretende demonstrar "aos que duvidam" dele "que estão equivocados".

Nas eleições locais de 7 de maio, o Partido Trabalhista, que chegou ao poder em 4 de julho de 2024, após 14 anos de governos conservadores, perdeu quase 1.500 cadeiras nos governos municipais e assistiu a um forte avanço do partido anti-imigração Reform UK.

"Sei que as pessoas estão frustradas com a situação do Reino Unido, frustradas com a política e alguns também frustrados comigo", disse Starmer durante um discurso que pretende relançar o seu mandato.

"Sei que há os que duvidam de mim e sei que preciso demonstrar que estão equivocados, e vou fazer isso", acrescentou.

Starmer prometeu que o seu governo irá reconstruir os laços com a Europa.

"Este governo trabalhista será definido por reconstruir a nossa relação com a Europa, por colocar a Grã-Bretanha no coração da Europa", afirmou.

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"Esta semana será apresentada uma legislação para conceder ao governo poderes para assumir a propriedade pública total da British Steel", disse.

No Parlamento do País de Gales, liderado pelos trabalhistas desde a sua criação em 1999, o partido de Starmer conservou apenas nove cadeiras nas eleições da semana passada.

Os nacionalistas de esquerda do Plaid Cymru lideram agora o Parlamento galês com 43 dos 96 assentos, seguidos de perto pelo Reform UK (34).

Na Inglaterra, os resultados das eleições locais deixaram o Reform UK amplamente na frente, com quase 1.500 cadeiras conquistadas, contra quase 1.000 do Partido Trabalhista, que perdeu cerca de 1.500.

Na Escócia, os independentistas do Scottish National Party (SNP) permaneceram na liderança, porém sem maioria absoluta.

Na Escócia, o SNP superou o Partido Trabalhista, que recuou para 17 cadeiras (-3), e o Reform UK, que obteve 15.

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