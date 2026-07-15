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Reino Unido Starmer se despede em clima descontraído e promete apoio a sucessor "Darei meu total apoio ao meu sucessor. Espero que este governo trabalhista seja bem sucedido", declarou o primeiro-ministro, que renunciou em 22 de junho após meses de pressão dentro do próprio Partido Trabalhista

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, prometeu apoio total ao seu sucessor, Andy Burnham, durante sua última sessão de perguntas no Parlamento nesta quarta-feira (15), marcada por emoção, humor e futebol.

"Darei meu total apoio ao meu sucessor. Espero que este governo trabalhista seja bem sucedido", declarou Starmer, que renunciou em 22 de junho após meses de pressão dentro do próprio Partido Trabalhista.

Tendo se tornado uma figura impopular em meio à crise crescente do custo de vida, Starmer cumpriu apenas dois anos no cargo.

Na sexta-feira, ele deixará a liderança do Partido Trabalhista e, na segunda-feira, entregará o poder em Downing Street ao ex-prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, uma figura mais carismática e um comunicador habilidoso.

O clima no Parlamento foi marcado por cordialidade e piadas, especialmente sobre futebol, poucas horas antes da semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina.

"Não me importo com o resultado de hoje à noite, desde que vençamos", disse um Keir Starmer visivelmente relaxado, geralmente conhecido por sua postura reservada e formal.

Starmer, torcedor do Arsenal, explicou que assistiria ao jogo pela televisão.

Quatro anos depois do famoso "Hasta la vista, baby", com o qual o ex-primeiro-ministro conservador Boris Johnson se despediu naquele mesmo local, Keir Starmer encerrou sua última sessão de perguntas com um sonoro "Goodbye".

"Este é o fim da minha carreira política", declarou, embora pretendesse permanecer como deputado por enquanto. Sentada ao seu lado, a ministra das Finanças, Rachel Reeves, que deve perder a carga no próximo governo, não conseguiu conter as lágrimas.

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