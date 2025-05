Starship, o megafoguete de Musk, pronto para um novo voo de teste

A- A+

A SpaceX, empresa aeroespacial do bilionário Elon Musk, tem previsto realizar nesta terça-feira mais um lançamento de teste de seu megafoguete Starship, após duas explosões nos últimos voos de teste.

O novo lançamento do foguete está programado para ocorrer no Texas às 20h30. Com 123 metros de altura, o Starship é o maior e mais potente foguete do mundo, sendo peça central na ambição de Musk de colonizar Marte algum dia.

Neste novo voo, a SpaceX irá reutilizar pela primeira vez um primeiro estágio de foguete que já havia sido lançado e recuperado, marcando mais um passo em direção ao seu objetivo de tornar o foguete totalmente reutilizável.





Este será o nono voo de teste do foguete, após os fracassos ocorridos em janeiro e março, que resultaram em explosões em grande altitude e em uma chuva de destroços sobre o Caribe.

Em ambas as ocasiões, o primeiro estágio do foguete — responsável por impulsionar toda a nave — conseguiu retornar à plataforma de lançamento e foi recapturado por braços mecânicos, uma manobra espetacular dominada apenas pela SpaceX.

No entanto, a enorme nave explodiu no ar nas duas tentativas, o que obrigou as autoridades a redirecionar rotas aéreas e a adiar decolagens. Os voos de teste do Starship foram então suspensos e os incidentes passaram a ser investigados.

Quatro dos oito voos de teste anteriores do Starship terminaram em explosões, sejam elas deliberadas ou não. Em 2023, várias associações apresentaram denúncias contra autoridades norte-americanas, acusando-as de subestimar o impacto ambiental do programa.

Apesar das críticas, a Administração Federal de Aviação (FAA) dos EUA aprovou no início de maio o aumento do número anual de lançamentos do foguete, de cinco para 25, a partir da base da SpaceX no Texas, após uma longa revisão ambiental.

O anúncio, no entanto, foi feito em um momento em que os laços estreitos entre Elon Musk e o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump geraram preocupações sobre possíveis interferências nas autoridades reguladoras.

