Foguete Starship da SpaceX decola em seu quarto voo de teste

O foguete Starship, da SpaceX, iniciou, nesta quinta-feira (6), o quarto voo de teste nos Estados Unidos para tentar chegar ao espaço antes de pousar no Oceano Índico.

O sistema de lançamento mais potente já construído, vital para os planos da Nasa de enviar astronautas à Lua e para as aspirações do CEO da SpaceX, Elon Musk, de um dia colonizar Marte, decolou da base da empresa em Boca Chica, no estado do Texas, às 7h50 (9h50 em Brasília).

