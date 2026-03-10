A- A+

CIÊNCIA Startup cria 'computador vivo' com 800 mil neurônios humanos capaz de jogar videogame; entenda Demonstração divulgada pela Cortical Labs mostra células cultivadas em laboratório controlando partidas de Doom em tempo real

Uma demonstração tecnológica divulgada neste mês chamou atenção no setor de inovação ao mostrar algo que, à primeira vista, parece ficção científica: neurônios humanos cultivados em laboratório jogando videogame.

O experimento foi apresentado pela startup australiana Cortical Labs, que divulgou um vídeo do seu dispositivo biológico CL1 executando o clássico jogo Doom.

Diferentemente de sistemas baseados apenas em algoritmos, o equipamento utiliza células cerebrais humanas reais conectadas a um chip de silício. Os neurônios recebem estímulos elétricos correspondentes às informações do jogo e respondem com sinais que são interpretados como ações dentro do ambiente digital, como mover-se ou mirar em inimigos.

Assista:

Um computador feito de neurônios

Apresentado durante o Mobile World Congress 2025, em Barcelona, o CL1 é descrito pela empresa como o primeiro computador biológico comercialmente viável. Em seu núcleo estão cerca de 800 mil neurônios humanos derivados de células-tronco reprogramadas a partir de amostras de pele e sangue de doadores adultos, segundo informações divulgadas pela revista IEEE Spectrum.

Essas células crescem sobre uma matriz de eletrodos capaz de enviar impulsos elétricos e registrar as respostas do tecido neural em tempo real. Na demonstração com Doom, aproximadamente 200 mil neurônios receberam dados do jogo convertidos em sinais elétricos, processaram essas informações e produziram comandos que controlaram a jogabilidade.

A exibição pública não foi publicada em estudo revisado por pares. No entanto, a base científica do projeto tem precedentes acadêmicos: em 2022, pesquisadores ligados à empresa relataram na revista Neuron que culturas neuronais semelhantes foram capazes de aprender a jogar Pong em poucos minutos, reorganizando-se espontaneamente.

Eficiência energética como vantagem

O avanço surge em meio ao debate sobre o alto consumo energético da inteligência artificial. Enquanto grandes centros de treinamento de modelos utilizam enormes quantidades de energia, o cérebro humano funciona com cerca de 20 watts, comparável ao consumo de uma lâmpada econômica.

Segundo o cientista-chefe da empresa, Brett Kagan, um rack com 30 unidades do CL1 consome menos de um quilowatt no total. A proposta não é competir diretamente com as GPUs usadas em inteligência artificial, como as produzidas pela Nvidia, mas atuar em áreas onde aprendizado adaptativo e eficiência energética são mais relevantes, como robótica, descoberta de medicamentos e modelagem de doenças neurológicas.

Convergência entre cérebro e máquina

O desenvolvimento ocorre em paralelo a iniciativas que buscam integrar diretamente cérebro humano e tecnologia. Uma das mais conhecidas é a Neuralink, empresa que trabalha em implantes de eletrodos no cérebro para comunicação com computadores.

Enquanto projetos desse tipo conectam dispositivos ao cérebro humano, o sistema da Cortical Labs segue o caminho inverso: leva tecido biológico para dentro da máquina. Especialistas apontam que, no futuro, essas duas abordagens podem convergir na criação de interfaces híbridas entre inteligência biológica e computação digital.

Neurônios como serviço

Além de vender o dispositivo, cujo preço anunciado é de cerca de US$ 35 mil por unidade, a empresa aposta em um modelo de acesso remoto chamado “wetware as a service”. Nele, pesquisadores podem utilizar culturas neuronais vivas hospedadas em laboratório por aproximadamente US$ 300 por semana, sem precisar manter infraestrutura própria.

Entre os investidores da startup está a InQTel, fundo de capital de risco associado à comunidade de inteligência dos Estados Unidos, o que indica interesse estratégico no desenvolvimento da tecnologia.

Segundo a empresa, as culturas neuronais utilizadas no sistema não apresentam estruturas associadas à consciência. Ainda assim, pesquisadores reconhecem que a expansão desse tipo de tecnologia levanta questões éticas e regulatórias que ainda não possuem marco jurídico claro. Para muitos especialistas, a discussão sobre o uso de tecido humano em computação comercial está apenas começando.

Veja também