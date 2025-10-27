Startup do Recife aposta em tecnologia para integrar pacientes e profissionais de saúde

A- A+

Cofundadora de uma startup da área da saúde, Gabi Meira participou de entrevista na Rádio Folha 96,7 FM, nesta segunda-feira (27), para compartilhar a atuação da Neri, que auxilia no acompanhamento de pacientes, cuidadores e profissionais da área.

A ideia surgiu quando Gabi Meira e sua sócia, Bárbara Mendonça, pensaram em uma forma de ajudar uma empresa de home care a criar soluções a partir de tecnologia.

"Muito rápido a gente percebeu que a nossa solução ia muito além de apenas potencializar essa empresa. A gente entendeu que poderíamos potencializar o cuidado à saúde contínua para milhões de pessoas", disse Gabi.

A cofundadora da Startup estima que até 100 milhões de pessoas necessitam de cuidados contínuos no Brasil. Esse número abrange desde algo simples, como uma alergia, até uma doença severa que demanda uma coordenação de cuidado entre vários agentes que estão atuando com o paciente ao mesmo tempo.

A Neri tem como objetivo erradicar os danos causados à saúde dos pacientes e ao sistema de uma forma geral pela fragmentação do cuidado.

De acordo com Gabi Meira, essa fragmentação é caracterizada pela falta de coordenação entre diferentes profissionais ou instituições de saúde, o que gera problemas nos tratamentos.

"Quando a gente olha o mercado da saúde, existem dados que dizem que um quarto de todos os gastos da saúde são recorrentes de desperdício, redundância e erro. Isso é muito significativo. A gente resolveu atacar esse problema e construir um ecossistema para melhorar essa situação", explicou.

Solução

A solução encontrada por Gabi Meira e sua sócia foi criar um ecossistema inteligente de manejo de cuidado. A Neri associa cada pessoa envolvida à rede de cuidado por meio do CPF.

"Isso garante a continuidade [do tratamento]. Não é um número de cadastro institucional, é um cadastro universal que nunca muda. E a gente permite que as pessoas que estão envolvidas no tratamento de um paciente estejam atreladas à rede de cuidado deste paciente e vejam o comportamento de umas às outras", disse a cofundadora da startup.

Os serviços oferecidos pela Neri são divididos em três partes: a "Neri Checks", direcionado a quem cuida de si ou de alguém; o "Neri Scrubs", voltado aos profissionais da área da saúde; e o "Neri Pulse", destinado a equipes, clínicas e instituições.

A plataforma fornece um protagonismo para o papel do cuidador primário. As idealizadoras perceberam que, em determinadas situações, esses cuidadores têm mais cuidado que os próprios pacientes.

Empreendedorismo feminino

Neste mês de outubro, Gabi Meira e outros representantes da Neri marcaram presença na programação do REC'n'Play, evento que ocorreu durante uma semana no Bairro do Recife.

O empreendedorismo feminino esteve entre os temas abordados. A startup tem duas mulheres na posição de liderança, o que ainda é raro no mercado de tecnologia.

"Eu vejo cada vez menos barreiras [para o empreendedorismo feminino em tecnologia]. A gente está sentindo bastante receptividade. Somos super bem recebidas e até convidadas a participar dos espaços relevantes de tecnologia e inovação na comunidade do Porto Digital, por exemplo, tentando cada vez mais aumentar a nossa rede".



