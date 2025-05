Startup pernambucana lança programa social de incentivo audiovisual no Brasil e em Portugal

A- A+

A startup pernambucana LOC lançou, no final do mês de abril, a nova edição do “Novo Olhar”, um programa social de incentivo audiovisual.

A iniciativa, que tem o objetivo de democratizar o acesso a equipamentos cinematográficos e viabilizar produções de baixo orçamento, será ampliada no Brasil e inaugurada em Portugal.

Agora, sem a exigência do vínculo estudantil, o programa é elevado a um novo patamar, dobrando a oferta de equipamentos gratuitos – de três para seis por projeto – e contando, de maneira inédita, com marcas patrocinadoras.

Para se inscrever no projeto basta acessar o site do programa (acesse aqui) e preencher o formulário.

A expectativa é que essa nova etapa amplifique o impacto social do programa, fortaleça a visibilidade dos patrocinadores e crie novas oportunidades para narrativas diversas no audiovisual, tornando-se pioneira na criação de uma comunidade internacional.

A primeira fase do projeto atendeu mais de 20 produções estudantis e impactou diretamente mais de 200 pessoas.

Sobre a LOC

A LOC, startup de origem pernambucana, é uma empresa de economia compartilhada, que começou suas operações com o intuito de facilitar o acesso a equipamentos audiovisuais para profissionais que desejavam alugar e tinham poucas possibilidades de fazê-lo devido às burocracias envolvidas e escassez de equipamentos.

Construiu, ao longo de seus três anos de existência, uma extensa rede com milhares de parceiros, que, disponibilizando essas ferramentas na plataforma, rentabilizam através dos aluguéis e proporcionam um vasto acervo aos interessados na locação.

Após ser finalista do Capital Empreendedor do Sebrae e iniciar sua expansão para João Pessoa (PB) em 2023, a LOC deu um novo passo em abril de 2024: implementou sua operação no Porto, em Portugal, e integrou a 1ª edição do programa de internacionalização de startups do Porto Digital Europa, com sede em Aveiro, ecossistema de inovação do qual segue participando.



Veja também