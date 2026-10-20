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Inovação Startup pernambucana usa tecnologia 3D para recuperar corais ameaçados em Porto de Galinhas Iniciativa une turismo e inovação para recuperar recifes ameaçados pelo aumento da temperatura dos oceanos

À primeira vista, os corais podem até parecer pedras ou plantas, mas são animais marinhos fundamentais para a vida nos oceanos. Eles servem como casa para cerca de 25% das espécies marinhas, mas o aquecimento dos oceanos ameaça esse ecossistema de funcionar.

Cientistas alertam que, se o aquecimento global chegar a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais, entre 70% e 90% dos recifes de corais do planeta poderão desaparecer.

Em Pernambuco, os efeitos desse problema já preocupam. Entre 2023 e 2024, 84% dos corais monitorados em Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, no Litoral Sul do estado, foram atingidos pelo branqueamento, segundo o relatório técnico Branqueamento e Restauração, da startup pernambucana de biotecnologia marinha Biofábrica de Corais.

À esquerda, um coral saudável; à direita, um coral embranquecido | Foto: Wikipédia/Reprodução

O fenômeno ocorre principalmente quando a água do mar fica quente demais, provocando estresse nos corais. Como consequência, eles podem perder as algas que vivem em seus tecidos, ficar esbranquiçados e mais vulneráveis a doenças e à morte.

Mas, se a ação humana contribui para o aquecimento dos mares, ela também pode fazer parte da solução. Desde 2022, a Biofábrica de Corais, sediada em Ipojuca, combina ciência, tecnologia e turismo regenerativo para ajudar a recuperar recifes afetados.

De acordo com relatório divulgado pela empresa, a iniciativa já reintroduziu mais de 17 mil corais em Pernambuco e Alagoas. Desse total, 10 mil foram cultivados apenas em 2025. Em setembro de 2026, o projeto recebeu o reconhecimento da Unesco como iniciativa da Década Internacional das Ciências para o Desenvolvimento Sustentável (2024–2033).

Infográfico com imagens ilustrativas desenvolvido com auxílio de inteligência artificial e informações técnicas fornecidas pela Biofábrica de Corais

Tecnologia

Para alcançar esses resultados, a Biofábrica de Corais utiliza tecnologia no cultivo dos organismos e no desenvolvimento de estruturas adaptadas às necessidades de cada espécie. Com o auxílio de impressoras 3D, a startup produz berçários biodegradáveis que servem de suporte para o crescimento dos corais.

Na imagem, corais crescem em berçários produzidos por impressão 3D. As estruturas são desenvolvidas de acordo com o formato dos corais | Foto: Filipe Cadena/Divulgação, com auxílio de inteligência artificial

Fragmentos de Corais coletados do fundo do mar | Foto: Filipe Cadena/Divulgação

Os corais são acompanhados durante todo o processo de crescimento | Foto: Filipe Cadena/Divulgação

Na imagem os fragmentos de corais são colocados nos berçários onde serão cultivados | Foto: Filipe Cadena/Divulgação

No mar, os corais cultivados recebem cuidados até estarem aptos a retornar à natureza | Foto: Filipe Cadena/Divulgação



O processo pode ser comparado ao plantio de mudas, mas é importante lembrar que os corais são animais marinhos. A equipe coleta pequenos fragmentos, conhecidos como nubbins, fixa-os nos berçários e acompanha seu crescimento no mar até que estejam prontos para serem reintroduzidos nos recifes.

Em Porto de Galinhas, a startup mantém 8 mil “mudas” de corais em cultivo nos berçários marinhos. O trabalho também é realizado em Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco, onde outros 2.500 corais passam pelo mesmo processo.

Já em Maragogi, em Alagoas, onde o branqueamento atingiu 96% das colônias avaliadas, a Biofábrica mantém 12.600 “mudas” em cultivo.

Rudã Fernandes é engenheiro de pesca e CEO da startup Fábrica de Corais | Foto: Divulgação

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o CEO da startup e engenheiro de pesca Rudã Fernandes alertou que “os corais são o ecossistema mais ameaçado pelas mudanças climáticas depois das geleiras”.

A morte desses organismos representa uma ameaça que vai muito além do fundo do mar. Responsáveis pela formação dos recifes, os corais ajudam a abrigar diversas espécies marinhas e a proteger o litoral.

Quando esse equilíbrio é ameaçado, os impactos também chegam à vida humana, afetando atividades como a pesca e o turismo.

“Eles são a estrutura tridimensional que faz o recife se formar, são aqueles paredões que a gente vê nas praias. Eles abrigam nossa biodiversidade, que vai desde peixes, camarões, lagostas, entre outros organismos”, explica Rudã.

O risco, portanto, não se limita ao desaparecimento de uma paisagem natural. A degradação dos recifes também ameaça as atividades econômicas ligadas ao mar.

“Nós não podemos só olhar os corais morrerem. Muitas espécies de peixes dependem deles, e isso impacta diretamente no turismo, na proteção costeira e na atividade da pesca”, alerta.

Turismo regenerativo

Em Pernambuco, onde os recifes também fazem parte da experiência turística do litoral, a conservação desses ambientes pode caminhar junto com o turismo. Para Rudã, o estado tem potencial para fortalecer essa relação, aproximando a atividade turística da recuperação dos corais.

“Pernambuco é muito forte na conservação dos corais. O estado precisa aprender a criar suas espécies e entender como isso faz sentido para o setor mais ligado a elas, que é o setor turístico”, afirma.

A iniciativa também aproxima turistas e moradores da preservação dos corais por meio do turismo regenerativo | Foto: Filipe Cadena/Divulgação

Além do cultivo e da recuperação dos recifes, a Biofábrica de Corais aposta no turismo regenerativo em Porto de Galinhas. A proposta é envolver moradores e visitantes nas ações de recuperação ambiental, permitindo que participem diretamente do cuidado com os ecossistemas marinhos.

Segundo Rudã, uma das etapas do trabalho já conta com a participação dos turistas, que ajudam a colocar os fragmentos de corais nos berçários onde serão cultivados.

“A etapa de colocar os corais no berço para iniciar o cultivo em sítios corais, a gente faz com turistas. A gente recebe turistas tanto do Brasil quanto do exterior, aproximadamente 20% do exterior”, explica.

Fragmentos de corais são colocados nos berçários marinhos | Foto: Filipe Cadena/Divulgação



Berçários de corais

Antes de voltarem aos recifes, os corais passam por um processo de cultivo que exige estruturas adaptadas às características de cada espécie.

Preparação dos berçários antes de serem instalados no mar | Foto: Filipe Cadena/Divulgação

Na Biofábrica de Corais, os berçários são produzidos com impressoras 3D e instalados no mar, onde os fragmentos são acompanhados durante seu crescimento. O formato e os materiais utilizados são escolhidos de acordo com as necessidades de cada organismo, com o objetivo de aumentar suas chances de sobrevivência.

“Em linhas gerais, a gente constrói berços com impressora 3D e esses berços têm diferentes formatos, e esses formatos são escolhidos de acordo com a morfologia do coral, com o corpo do coral. Existe coral ramificado, coral massivo e outras formas, coral incrustante. Então, de acordo com o tipo de crescimento e o formato do coral, a gente faz uma geometria de berço”, explica Rudã.

A escolha dos materiais também faz parte desse processo. Segundo o CEO da startup, o principal utilizado atualmente é o PLA, um polímero biodegradável produzido a partir de fontes como o amido.

A equipe, porém, testa outras alternativas, como argila e materiais derivados de conchas de ostras, para encontrar soluções adequadas a cada espécie e ambiente.

A Bio Fábrica de Corais desenvolve estruturas de acordo com o formato dos corais | Foto: Luiza Sampaio/WWF Brasil/Divulgação

O tempo de cultivo varia conforme a espécie. Os fragmentos podem permanecer nos berçários por períodos de 90 dias a um ano. Depois, seguem para a etapa de recria, que pode durar mais um ano, antes de serem devolvidos à natureza.

“A gente encaixa os pedaços de coral que coletamos no fundo do mar nos berçários e cuidamos desses corais dentro de 90, 180 [dias] até 1 ano, depende da espécie. Depois a gente passa o coral para a fase seguinte, que é a recria, onde a gente cuida dos corais por mais até um ano e devolve esses corais para a natureza”, explica. Um coral da espécie Millepora alcicornis é devolvido ao mar | Foto: Filipe Cadena/Divulgação

Entre as espécies mantidas em cultivo pela startup estão a Siderastrea stellata, que representa 41% dos corais, e a Millepora alcicornis, conhecida como coral-de-fogo, com 28,6%. Também fazem parte desse grupo as espécies Porites astreoides (16,7%), Favia gravida (7,3%), Mussismilia harttii (6,3%) e Montastraea cavernosa (0,1%).



Conhecer para cuidar

Iniciativas como o trabalho de recuperação dos recifes realizado pela Biofábrica de Corais partem do entendimento de que proteger esses ambientes exige cuidado contínuo e uma mudança na forma como as pessoas se relacionam com o mar.

Corais são cultivados em berçários instalados no fundo do mar | Foto: Filipe Cadena/Divulgação

“Hoje eu olho para os recifes costeiros, como os de Porto de Galinhas, Tamandaré e São José da Coroa Grande, como se fossem grandes praças. E essas praças precisam de zeladores, de biólogos, de jardineiros e, eventualmente, de bombeiros para fazer a proteção. Precisamos mudar nossa forma de nos relacionar com esse ecossistema”, pontua Rudã.

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