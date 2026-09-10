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EUA Status de proteção de salvadorenhos segue em vigor provisoriamente nos EUA O TPS protege da expulsão dos Estados Unidos pessoas que não podem retornar a seus países por causa de guerras, desastres naturais ou outras circunstâncias extraordinárias

O Status de Proteção Temporária (TPS) para os salvadorenhos nos Estados Unidos segue em vigor por enquanto, segundo o site do Serviço de Cidadania e Imigração (USCIS), um dia depois do vencimento oficial da data limite, constatou a AFP nesta quinta-feira (10).

"Um anúncio sobre o TPS de El Salvador será feito no momento oportuno. Até que este anúncio seja feito, as pessoas salvadorenhas presentes nos Estados Unidos sob o TPS mantêm sua proteção, incluindo a autorização para trabalhar", diz uma mensagem postada na página do USCIS.

O TPS protege da expulsão dos Estados Unidos pessoas que não podem retornar a seus países por causa de guerras, desastres naturais ou outras circunstâncias extraordinárias.

Desde que o presidente americano, Donald Trump, voltou à Casa Branca, em 2025, sua administração revogou o TPS para migrantes de mais de uma dúzia de países, entre eles Venezuela, Nicarágua, Honduras e Somália.

Em junho, a Suprema Corte ratificou o direito do governo a encerrar o TPS no caso do Haiti, o que na prática significa uma luz verde para a dura política do governo de Donald Trump, que se vangloria de ter reduzido radicalmente a admissão de refugiados.

No caso de El Salvador, o TPS foi prolongado por 18 meses em 10 de março de 2025, e o prazo vencia em 9 de setembro.

Essa data foi mantida no site do organismo migratório americano, mas fontes oficiais do governo confirmaram a veículos de imprensa americanos, sob condição do anonimato, que por enquanto o status quo se mantém.

O Departamento de Segurança Interna (DHS) não respondeu aos pedidos de informação da AFP sobre o assunto.

Cerca de 170.000 salvadorenhos se beneficiam do TPS atualmente.

O presidente salvadorenho, o conservador Nayib Bukele, é um dos principais aliados de Donald Trump na América Latina e o TPS é um dos pontos mais importantes da relação bilateral.

El Salvador foi um dos primeiros países a aceitar a chegada de aviões com migrantes irregulares expulsos dos Estados Unidos, uma das ferramentas de Trump para reduzir a imigração ilegal.

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