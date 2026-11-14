A- A+

ESTADOS UNIDOS Stephen King sobre fechamento do espaço aéreo nos EUA: 'Os aliens chegaram' "Eles não querem causar um pânico mundial", publicou no X autor de "Carrie, a estranha"

O escritor de suspense e terror Stephen King publicou no X uma teoria de ficção científica para explicar o fechamento do espaço aéreo dos EUA nesta sexta=feira 13:

"Os alienígenas aterrissaram. Esse é o verdadeiro motivo da paralisação das decolagens. Eles não querem causar um pânico mundial. Eles são cegos, mas ouvem pra c...."

O tuíte do autor de "Carrie, a estranha" e "O iluminado" gerou, até as 21h, mais de 2 mil comentários, a maior parte jocosa, com memes ou perguntas como "por que os aliens agem como se os Estados Unidos fossem o único país do mundo?".

Veja também