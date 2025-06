A- A+

EUA Steve Bannon diz que aconselhou Trump a investigar Musk como "imigrante ilegal" Ex-principal assessor do presidente também afirmou que o líder republicano deveria cancelar os contratos federais do bilionário sul-africano

Em meio ao agravamento da crise entre Donald Trump e Elon Musk, o ex-estrategista da Casa Branca Steve Bannon — um dos críticos mais ferrenhos do bilionário sul-africano — defendeu na quinta-feira que o presidente dos Estados Unidos ordene a deportação do empresário, sugerindo que o CEO da Tesla é um “imigrante ilegal” no país, e confisque a SpaceX, empresa de tecnologia aeroespacial fundada por Musk.

— Eles deveriam iniciar uma investigação formal sobre seu status migratório, porque acredito fortemente que ele (Musk) é um imigrante ilegal e deveria ser deportado do país imediatamente — disse Bannon, ex-principal assessor do presidente Trump e hoje um aliado influente e conselheiro informal, em entrevista ao New York Times.

Musk e Trump romperam publicamente na quinta-feira, quando ambos trocaram ataques nas redes sociais. Musk, que lidera a fabricante de carros elétricos Tesla, a empresa de foguetes SpaceX e a startup de inteligência artificial xAI, deixou na semana passada seu cargo de conselheiro especial do governo encarregado de reduzir os gastos federais no inédito Departamento de Eficiência Governamental (Doge).

Bannon também sugeriu que o governo Trump deveria invocar a Lei de Produção de Defesa, um instrumento criado na Guerra da Coreia, para assumir o controle da SpaceX. A declaração foi feita após Musk ameaçar desativar a espaçonave Dragon, utilizada para missões tripuladas. A lei citada permite ao presidente obrigar empresas privadas a priorizar contratos com o governo em nome da segurança nacional, mas não prevê, explicitamente, o confisco de companhias.

Bannon pediu ainda que o governo investigue suposto uso de drogas por parte de Musk, conforme reportado pelo New York Times, e a tentativa do empresário de obter acesso a informações confidenciais do Pentágono sobre a China. Ele defende que a autorização de segurança de Musk seja suspensa até a conclusão das apurações.

Ruptura com Trump

O embate entre Musk e Trump ganhou força nos últimos dias, após o presidente manifestar “decepção” com o bilionário, que até a semana passada atuava como chefe do Doge. O CEO da Tesla, por sua vez, tem se mostrado frustrado com o megaprojeto de lei que é o centro da política doméstica do líder republicano. Após as falas de Trump, Musk disse que, sem sua ajuda, Trump teria perdido a eleição.

— Elon e eu tínhamos uma ótima relação. Não sei se continuaremos tendo. Fiquei surpreso — disse Trump no Salão Oval, após Musk classificar o projeto de lei como uma “abominação”. — Eu ajudei muito Elon. Ele já disse as coisas mais bonitas sobre mim, e não falou mal de mim pessoalmente, mas tenho certeza de que isso será o próximo passo.

Trump disse ainda que Musk sente falta do Salão Oval e o comparou a outros ex-assessores que se tornam hostis depois que deixam seu governo. Ele ainda minimizou o papel do bilionário — que gastou mais de US$ 250 milhões para apoiar sua candidatura — na campanha, afirmando que teria vencido na Pensilvânia mesmo sem seu apoio. As declarações são o sinal mais recente do afastamento entre os dois, que antes eram aliados próximos, após a saída de Musk da administração.

— Estou muito decepcionado porque Elon conhecia os bastidores desse projeto de lei melhor do que quase qualquer um aqui. De repente ele teve um problema, e só desenvolveu esse problema quando descobriu que teríamos que cortar a exigência dos veículos elétricos.

Musk negou essa motivação em uma postagem no X, dizendo: “Falso, esse projeto de lei nunca me foi mostrado uma única vez e foi aprovado na calada da noite tão rápido que quase ninguém no Congresso conseguiu lê-lo!”, referindo-se à aprovação que o texto obteve na Câmara. Ele também afirmou que não se opunha à redução dos créditos para veículos elétricos, desde que os legisladores “cortem a MONTANHA de VERGONHOSAS BENESSES escondidas no projeto.”

Racha entre aliados

Não é a primeira vez que Bannon demonstra não ter um bom relacionamento com Musk. Em janeiro, o ex-assessor de Trump chamou o magnata da tecnologia de “racista” e “um cara verdadeiramente maligno”, prometendo derrubá-lo e expulsá-lo do movimento Maga (“Make America Great Again”).

Relembre: Entenda racha entre aliados de Trump que fez Steve Bannon chamar Elon Musk de ‘racista’ e ‘do mal’

Ao Corriere della Sera, da Itália, Bannon criticou o apoio de Musk a algumas formas de imigração e prometeu garantir que o bilionário não tenha acesso de alto nível à Casa Branca. O centro da disputa é uma pauta-chave na campanha que garantiu a vitória do magnata na eleição — a imigração —, mais especificamente a concessão de vistos H1-B, amplamente utilizado no Vale do Silício e que permite que empresas tragam profissionais estrangeiros qualificados para os EUA.

— Ele é um cara verdadeiramente maligno, um cara muito ruim. Fiz disso minha questão pessoal para derrubar esse cara — disse Bannon. — Antes, porque ele investiu dinheiro, eu estava disposto a tolerar. Agora, não estou mais disposto a tolerar. Farei com que Elon Musk saia daqui até o dia da posse (em 20 de janeiro). Ele não terá acesso total à Casa Branca. Ele será como qualquer outra pessoa.

