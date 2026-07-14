STF e Economia são temas de livros lançados por Maurício e Alexandre Rands no Recife

A- A+

Foram lançadas na noite desta terça-feira (14) duas obras que falam sobre o Brasil na capital pernambucana. As obras "O STF - Entre a Relevância e a Disfuncionalidade", dos advogados Maurício Rands e João Maurício Adeodato (in memoriam), e "O Grande Fracasso: o Porquê do Brasil não ter se Desenvolvido nos Últimos 75 anos", escrita pelo economista Alexandre Rands Barros. O lançamento aconteceu no Boteco Porto Ferreiro, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife e contou com várias personalidades do mundo político, como a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), a vice-governadora, Priscila Krause (PSD) e o pré-candidato ao Senado Federal, Túlio Gadêlha (PSD), além de deputados estaduais e vereadores do Recife.

O evento contou também com uma noite de autógrafos no local. Com relação ao livro escrito por Rands e Adeodato, a obra analisa a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) nos últimos tempos e apresenta eventuais sugestões para o bom funcionamento na Suprema Corte. Já em "O Grande Fracasso", Alexandre Rands fala sobre todos os fatores que ajudaram a formar a economia brasileira, desde produtividade e passando por motivos culturais e históricos, no período compreendido entre 1950 e 2025.

"O livro procura fazer uma contribuição para o grande debate nacional sobre a necessidade urgente de reformar o STF. Ele não pode continuar como está", afirmou Maurício Rands.

Segundo o autor, ao todo, foram três anos de pesquisa junto com João Maurício Adeodato para a elaboração do livro, que é dividido em três partes. "A primeira contém uma análise do Supremo à luz da filosofia retórica realista, na qual João Maurício era um grande versário. A segunda parte nós fazemos uma análise empírica das decisões do STF nos principais temas nacionais à luz da filosofia retórica. Por fim, na terceira parte, nós fazemos um conjunto de propostas para reformar a Suprema Corte", falou. Para ele, algumas sugestões de melhorias passam pela própria composição dos membros.

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, exaltou a relação que tem com Maurício Rands. "Ele é um amigo de muitos anos. Um grande quadro da vida pública. É um homem que exerceu cargos importantes na condição do deputado federal, como quando assumiu o cargo de presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Maurício Rands sempre é um homem muito centrado, com uma visão sempre solidária do mundo", destacou.

"Estou muito feliz de estar aqui testemunhando esse exemplo de dois irmãos, cada um no seu campo, com seu perfil e com suas características. Não há dúvida que nós tivemos hoje uma noite memorável.", comentou.

Veja também