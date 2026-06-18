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JUDICIÁRIO STF mantém condenações dos cinco acusados pela morte de Marielle Até o momento, o placar da votação está 3 votos a 0 contra os recursos

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou nesta quinta-feira (18) maioria de votos para manter as condenações dos cinco acusados de participação no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorrido em 2018, no Rio de Janeiro.

Até o momento, o placar da votação está 3 votos a 0 contra os recursos apresentados pelas defesas dos acusados. A votação virtual será encerrada nesta sexta-feira (19). Falta o voto da ministra Cármen Lúcia.

Com o placar desfavorável, ficam mantidas as condenações de:

Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro,

Chiquinho Brazão, ex-deputado federal,

Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro,

Ronald de Paula, major da Polícia Militar e

Robson Calixto, ex-policial militar.

Em fevereiro deste ano, os acusados foram condenados pela Primeira Turma da Corte. Os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão foram condenados a 76 anos de prisão.

Rivaldo recebeu pena de 18 anos de prisão. Ronald vai cumprir 56 anos de prisão, e Robson Calixto foi condenado a 9 anos.

Todos já estão presos. Chiquinho Brazão está em prisão domiciliar por questões de saúde.

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