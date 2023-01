STF nega pedido de habeas corpus a Jairinho

A- A+

O Supremo Tribunal Federal (STF) negou um pedido de habeas corpus a Jairo de Souza Santos Junior, o doutor Jairinho, acusado de matar o menino Henry Borel. Em decisão monocrática, o ministro Gilmar Mendes rejeitou estender a suspensão da prisão preventiva dada a Monique Medeiros, ex-mulher de Jairinho, que ganhou a liberdade em 2022.

Em sua decisão, o ministro ressaltou que "não há ilegalidade na custódia cautelar do paciente" e "há notícias de anterior coação de testemunhas pelos acusados, que as teriam forçado a mentir e/ou omitir acerca de aspectos relevantes à elucidação do caso, quando foram prestar declarações em sede inquisitorial".

O pedido de HC foi feito pelo seu pai, o deputado Coronel Jairo. Na petição, os advogados alegam que a soltura de Monique e a manutenção da prisão de Jairinho quebra o princípio da isonomia. Os defensores ainda dizem que o ex-vereador é réu primário, tem residência fixa e família constituída com dois filhos menores de idade.



Monique é suspensa pela prefeitura

O prefeito Eduardo Paes decidiu, nesta quarta-feira, afastar por 30 dias do cargo Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel. Segundo o despacho publicado no Diário Oficial, a medida tem o objetivo de evitar que, na ativa, ela influa no resultado de um processo administrativo em andamento desde 2021. O artigo do Estatuto do Servidor no qual Paes se baseia permite que a suspensão se estenda até 90 dias. Mesmo com a suspensão, Monique tem direito a receber salário e contar tempo de serviço para aposentadoria. A pedagoga foi alocada no almoxarifado da Secretaria municipal de Educação.

O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha , disse que Monique foi afastada por dois motivos. O primeiro deles é a questão do inquérito administrativo. O outro, a suspeita de fraude no cartão de ponto de Monique.

— O cartão está assinado até 31 de janeiro. Será que ela é capaz de prever o futuro? Isso será investigado — disse o secretário de Educação.

O advogado de Monique, Hugo Novais, disse que a defesa recebe a decisão do afastamento com respeito. E que a cliente está à disposição para prestar todos os esclarecimentos sobre o caso.

Semana passada, Monique entrou com um pedido de licença médica para 60 dias de afastamento. A Secretaria de Educação, no entanto, só concedeu dois dias, com base em laudo do setor de perícias médicas. A volta de Monique à pasta causou revolta nos servidores que atuam na sede do órgão. Ela retomou suas atividades como servidora pública em 12 de dezembro, após uma requisição feita por ela.

Sobre a perícia oficial, Ferreirinha disse que, se Monique não fosse afastada, ela teria que se representar para o trabalho nesta quarta-feira.

Segundo o secretário, depois que Henry morreu, Monique primeiro entrou com um pedido de licença de luto devido à perda do filho. Enquanto esteve presa, ela não recebeu salários porque entrou com um pedido de licença sem vencimentos.

Ferreirinha explicou ainda que será aberto um novo inquérito em desdobramento do de 2021, relativo apenas às circunstâncias da morte de Henry Borel.

Ré pela morte do filho, Monique aguarda o julgamento em liberdade depois de ter sua prisão revogada pelo STJ. Ela é servidora do município e recebeu salário de R$ 3,1 mil em dezembro por trabalho em uma função administrativa na secretaria. Monique estava de licença desde abril de 2021, quando foi presa preventivamente. Ela e o ex-vereador Dr. Jairinho serão julgados pelo II Tribunal do Júri.

Monique será julga pelo tribunal do júri

Segundo Ferreirinha, a volta de Monique à pasta se deu por uma orientação jurídica, já que não houve ainda uma sentença condenatória contra a servidora. Ferreirinha reforça que Monique ficará longe de salas de aula e escolas do município.

Monique foi aprovada em um concurso público da Secretaria municipal de Educação em 2011, e passou a dar aulas para turmas de Ensino Infantil da Escola Ariena Vianna da Silva, em Senador Camará, onde, sete anos depois, ascendeu à diretora. Ela atuou na unidade até agosto de 2020 para assumir um cargo no Tribunal de Contas do Município (TCM), onde viu seu salário pular de R$ 4 mil para R$ 16.500. A pedagoga, porém, foi exonerada do TCM em março de 2021, mas seguiu com a matrícula no município.

No início da tarde desta quarta-feira, a secretaria divulgou uma nota sobre o caso, em que o secretário cobra mais agilidade da Justiça no julgamento do caso. "Como exige a sociedade, seguiremos tomando todas as medidas possíveis, pelo menos no que diz respeito à Prefeitura do Rio e dessa secretaria. O resto é com a Justiça, que deve ser cobrada para que o caso tenha máxima celeridade", afirmou Ferreirinha em um trecho.

Confira abaixo a íntegra da nota:

'"Foram publicados hoje, no Diário Oficial do Município do Rio, um decreto do Prefeito afastando a servidora Monique Medeiros, e a instauração de sindicância determinada pelo Secretário Municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha.

Tanto o afastamento como a sindicância são fundamentados em fortes indícios de irregularidades por parte da servidora. Para o Secretário Renan Ferreirinha, chamou a atenção da equipe da pasta o fato da servidora ter apresentado um atestado médico que a concedia 60 dias de afastamento apenas um dia após o seu retorno à Secretaria ter sido noticiado. Monique Medeiros pôde retornar ao trabalho após a decisão do Superior Tribunal de Justiça que revogou a sua prisão, permitindo que ela respondesse em liberdade pelo crime de homicídio qualificado de seu filho de 4 anos, Henry Borel.

O laudo médico apresentado por Monique, porém, foi contestado pela perícia médica oficial da Prefeitura, suspendendo o seu afastamento por motivos de saúde logo após a perícia. Além disso, há indícios de má conduta profissional, como demonstra a folha de ponto da servidora.

Foi constatado que, apesar de hoje ainda ser quarta-feira, dia 25 de janeiro, a folha de ponto da servidora já está assinada até a próxima semana, dia 31 de janeiro. Como o ponto da servidora já tem assinatura de presença futura? Isso não tem o menor cabimento. Diante disso, determinei investigação rigorosa por parte da Secretaria, que culminou com a decretação a partir de hoje do afastamento dela. Enquanto isso, vamos aprofundar nas apurações”, explicou o secretário Renan Ferreirinha.

Mesmo com o afastamento, Monique Medeiros segue recebendo seu salário, de acordo com o que é previsto em lei.

'Pessoalmente, acho um absurdo pagar uma servidora que não trabalha e é acusada de um crime bárbaro, mas essa é a lei e estamos cumprindo, mas deixando a servidora afastada dos nossos alunos e demais servidores', afirma Renan Ferreirinha.

O secretário cobrou ainda mais rapidez da justiça na resolução do caso.

'Como exige a sociedade, seguiremos tomando todas as medidas possíveis, pelo menos no que diz respeito à Prefeitura do Rio e dessa secretaria. O resto é com a Justiça, que deve ser cobrada para que o caso tenha máxima celeridade', diz Ferreirinha."

