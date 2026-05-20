Qua, 20 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta20/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Fraude processual

STJ abre investigação por uso de prompts para fraudar processos

Foram abertos um inquérito policial e um procedimento administrativo

Reportar Erro
Superior Tribunal de Justiça (STJ)Superior Tribunal de Justiça (STJ) - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou nesta quarta-feira (20) a abertura de uma investigação para apurar o uso de prompts de inteligência artificial para burlar o sistema eletrônico de petições do tribunal.

Por ordem do presidente do STJ, Herman Benjamin, um inquérito policial e um procedimento administrativo interno foram instaurados para apurar tentativas de fraudes, que teriam sido cometidas por advogados e escritórios de advocacia.

A medida foi tomada após técnicos do tribunal identificarem a entrada de petições com prompt injection, mecanismo usado para enganar modelos de IA e favorecer partes durante o andamento eletrônico de um processo.

Leia também

• Júri rejeita processo de Musk contra OpenAI por considerar que prescreveu

• Quatro conclusões do processo movido por Musk contra a OpenAI

• YouTube e TikTok fecham acordo com escolas americanas em processo sobre vício de estudantes

Os comandos ocultos são inseridos em petições para tentar forçar o sistema de IA a ignorar filtros de seleção que impedem, por exemplo, a admissão de um documento que não contém os requisitos básicos de admissibilidade.

Segundo o STJ, o sistema do tribunal já tem travas contra o uso de prompts e impedem que as ordens sejam executadas pela plataforma que recebe as petições.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter