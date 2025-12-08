Seg, 08 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda08/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
JUSTIÇA

STJ: anulação de provas apaga registro de indiciados

Para o colegiado, "não há base legal para manter o registro se o conjunto probatório que justificava o indiciamento foi invalidado"

Reportar Erro
Superior Tribunal de Justiça (STJ)Superior Tribunal de Justiça (STJ) - Foto: Gustavo Lima/STJ

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou, por maioria de votos, o entendimento de que a declaração judicial de nulidade das provas que sustentaram o indiciamento de um suspeito na esfera policial torna esse ato ilegal. Os ministros decidiram que isso impõe o cancelamento do registro do indiciamento nos órgãos de segurança e de controle.

Leia também

• Defesa de Daniel Vorcaro aciona STJ com pedido de habeas corpus para banqueiro

• STJ adia prazo para regulamentação do plantio de cannabis medicinal

• STJ proíbe Forças Armadas de afastar militares por transição de gênero


Para o colegiado, "não há base legal para manter o registro se o conjunto probatório que justificava o indiciamento foi invalidado".

"O indiciamento não pode subsistir sem suporte probatório válido, mesmo em inquérito arquivado, considerando as implicações morais e jurídicas que derivam da formal adoção dessa medida de polícia judiciária", afirmou o ministro Antonio Carlos Ferreira, cujo voto prevaleceu no julgamento.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter