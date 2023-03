STJ concede habeas corpus a Bruno Krupp e modelo deve ser solto nesta quarta-feira (29)

A- A+

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) aceitou o pedido da defesa de Bruno Krupp e concedeu o habeas ao modelo, que está preso preventivamente por atropelar e matar o adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, na Avenida Lúcio Costa, Barra da Tijuca, no ano passado. Krupp foi acusado de homicídio com dolo eventual. A Justiça do Rio determinou a soltura do modelo na terça-feira (28).

A decisão é do ministro Rogerio Schietti Cruz, que entende que Krupp é réu primário e portador de bons antecedentes. No documento, ainda aponta não haver “indicação da periculosidade” a justificar a medida cautelar “mais gravosa”.

Krupp, no entanto, terá que cumprir medidas cautelares, tais quais: entregar o passaporte, comparecer mensalmente em juízo, ter seu direito de dirigir suspenso, além de estar proibido de tentar obter permissão ou habilitação para dirigir e fazer uso de tornozeleira eletrônica.

O modelo está preso há oito meses pela morte do estudante João Gabriel Cardim Guimarães, em julho do ano passado.

Bruno Krupp virou réu depois que o juiz Gustavo Gomes Kalil, da 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, aceitou a denúncia do Ministério Público por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar.

Relembre o caso

O modelo Bruno Fernandes Moreira Krupp, de 25 anos, pilotava uma moto no momento em que atingiu o adolescente João Gabriel Cardim. Segundo as investigações da 16ª DP (Barra da Tijuca), ele estaria em alta velocidade. O estudante, que estava com a mãe, Mariana Cardim, foi brutalmente atingido.

Na delegacia, uma das testemunhas afirmou que ele dirigia a pelo menos 150 quilômetros por hora, acima dos 60 quilômetros por hora permitidos na via. Segundo familiares, o modelo havia saído de casa, um flat também na orla da Barra, para jantar com a namorada, e nega ter ingerido bebida alcoólica. Assim como João Gabriel, o modelo foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge e depois encaminhado a uma unidade de saúde particular. Desde 6 de setembro, está preso no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

