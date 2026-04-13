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FEMINICÍDIO STJ decide se tenente-coronel preso por feminicídio será julgado pela Justiça comum ou Militar Gisele morreu com um tiro na cabeça na manhã do dia 18 de fevereiro, no apartamento em que ela vivia com o marido, o tenente-coronel Geraldo Neto

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher e violência doméstica. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) analisará qual instância é competente para julgar o caso em que o tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Leite Rosa Neto é acusado de matar a esposa, a soldado da PM Gisele Alves, se a 5ª Vara do Júri de São Paulo ou a Justiça Militar.

O Estadão entrou em contato com a defesa do acusado, mas até a publicação desta reportagem não obteve resposta. Espaço segue aberto.

Em nota, o STJ esclareceu que o relator do conflito de competência será o ministro Reynaldo Soares da Fonseca, da Terceira Seção do STJ. Os autos foram remetidos ao MPF para parecer.

O Art. 105, inciso I, da constituição esclarece que é dever do STF processar e julgar "os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, o, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".

Conforme o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), a juíza do V Tribunal do Júri da Capital já havia recebido, em fevereiro, a denúncia oferecida pelas promotoras Ingrid Maria Bertolino Braido e Daniela Romanelli da Silva contra o tenente-coronel da Polícia Militar.

"O MPSP informa que o autor do delito já é réu no Tribunal do Júri, que tem a competência para julgar crimes contra a vida", disse o MPSP.

O caso

Gisele morreu com um tiro na cabeça na manhã do dia 18 de fevereiro, no apartamento em que ela vivia com o marido, o tenente-coronel Geraldo Neto. Só o casal estava em casa. Geraldo Neto contou à polícia que a mulher se suicidou depois que ele manifestou a ela o desejo do divórcio.

O caso foi inicialmente registrado como suicídio, mas foi modificado para morte suspeita após a família da vítima relatar que ela vivia uma relação abusiva, com excesso de controle e ciúmes por parte de Geraldo Neto.

A polícia afirma que versão do tenente-coronel não se sustenta e que Gisele foi assassinada pelo marido, ou seja, foi vítima de feminicídio. A conclusão foi feita com base em uma série de indícios técnicos que a perícia encontrou durante a apuração do caso.

Entre as evidências estão marcas de unha na região do pescoço e do rosto de Gisele; manchas de sangue dela no banheiro, na bermuda e na toalha de Geraldo Neto; a maneira como a arma foi encontrada na mão da vítima e o modo como o corpo da policial estava disposto no chão, indicando uma provável manipulação da cena do crime.

Para a polícia, esses diálogos desmentiram a versão do tenente-coronel de que ele desejava o divórcio. O interesse pela separação, na verdade, partia de Gisele e era Geraldo quem impunha uma resistência a esse término.

A corregedoria da Polícia Militar também abriu uma investigação e tanto a Justiça Militar como a Justiça Comum decretaram a prisão do tenente-coronel. Geraldo Neto foi detido no dia 18 de março e aguarda julgamento.



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