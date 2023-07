Stoltenberg anuncia prorrogação por um ano de seu mandato à frente da Otan

O norueguês Jens Stoltenberg, secretário-geral da Otan desde 2014, anunciou nesta terça-feira (4) que foi reeleito para o cargo de secretário-geral por mais um ano, a poucos dias de uma reunião de cúpula crucial em Vilnius (Lituânia) , que irá examinar a situação da Ucrânia.

"Honrado pela decisão dos aliados da Otan de estender meu mandato como secretário-geral até 1º de outubro de 2024", tuitou Stoltenberg.

Honoured by #NATO Allies' decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever.