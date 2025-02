A- A+

NOMEAÇÃO Stoltenberg, ex-secretário-geral da Otan, nomeado ministro das Finanças da Noruega Segundo os analistas, o retorno do primeiro-ministro do país escandinavo pode ajudar o Partido Trabalhista em situação ruim nas pesquisas a sete meses das próximas eleições legislativas

O ex-secretário-geral da Otan Jens Stoltenberg foi nomeado nesta terça-feira (4) ministro das Finanças da Noruega, um cargo estratégico em um momento de ameaça de guerra comercial transatlântica.

Primeiro-ministro do país escandinavo de 2000 a 2001, e depois de 2005 a 2013, Stoltenberg, 65 anos, comandou a Organização do Tratado do Atlântico Norte de 2014 a 2024 e manteve boas relações com o presidente americano Donald Trump durante seu primeiro mandato.

Sua nomeação acontece após o colapso da coalizão de governo: o Partido de Centro, uma pequena legenda eurocética, saiu da aliança na quinta-feira por divergências sobre a aplicação de diretrizes europeias sobre energia.



A decisão deixou os trabalhistas sozinhos no poder, em um governo ultraminoritário no Parlamento, e obrigou o primeiro-ministro, Jonas Gahr Støre, a nomear oito novos ministros para substituir os que renunciaram, incluindo o titular das Finanças.

Economista de formação, Stoltenberg foi ministro da Indústria e depois das Finanças na década de 1990 deste país nórdico, que tem grandes recursos de energia (hidrocarbonetos, hidreletricidade...).

Segundo os analistas, o retorno - inesperado - desta figura muito popular na Noruega pode ajudar o Partido Trabalhista, em situação ruim nas pesquisas a sete meses das próximas eleições legislativas.

As relações de Stoltenberg com Trump pode ser úteis no momentos em que a Noruega, que não é membro da UE, teme sofrer o impacto de uma possível guerra comercial entre Estados Unidos e Europa.

