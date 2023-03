Stormy Daniels, a atriz pornô por trás da possível acusação a Trump

A- A+

Stormy Daniels, a atriz pornô que cogitou a ideia de entrar para a política, vive uma batalha legal e midiática contra Donald Trump, que poderia valer ao ex-mandatário uma acusação criminal sem precedentes na história dos Estados Unidos.

Ambiciosa e com uma forte personalidade, essa mulher de 44 anos também pagou o preço pela fama ao receber uma série de comentários desrespeitosos nas redes sociais. O mais notório foi de Trump. Ainda chefe de Estado, ele a chamou de "cara de cavalo" em 2018.

Stephanie Clifford, seu verdadeiro nome, nasceu em 1979, em Baton Rouge, estado da Luisiana. Criada por sua mãe depois que seus pais se divorciaram, conta em um livro que a família a abandonou e, quando tinha 9 anos, sofreu abuso sexual de um homem mais velho.

Boa estudante e apaixonada por cavalos, dedicou-se ao striptease desde muito jovem, para, logo, dar um salto para o cinema pornô.

A atriz, diretora e roteirista de longos cabelos louros é uma figura conhecida no mundo do pornô, que lhe deu vários prêmios. Porém, sua suposta relação com Trump foi há 17 anos, o que a fez conhecida nos Estados Unidos.

Resort de luxo

No verão de 2006, os caminhos da atriz e do magnata imobiliário se cruzaram no idílico cenário de um resort de luxo no estado de Nevada, durante um torneio de golfe às margens de um lago.

Stormy Daniels acabava de aparecer na comédia "O Virgem de 40 Anos" protagonizada por Steve Carell. Trump acabava de ter um bebê com a mulher, Melania.

Segundo o relato da atriz, Trump a convidou para jantar em sua suíte, onde a recebeu de pijama no sofá. Ela assegura que logo eles tiveram uma relação sexual, o que ele nega.

O que está provado é que Stormy Daniels recebeu 130.000 dólares justo antes das eleições presidenciais de 2016, supostamente para não falar sobre o assunto, um pagamento que a Justiça do estado de Nova York suspeita que violou as normas que regem o financiamento das campanhas eleitorais, o que poderia provocar uma acusação criminal contra Trump.

Uma vez revelada a transação, em 2018, a atriz começou a percorrer estúdios de TV e pediu aos tribunais que cancelassem o acordo de confidencialidade que ela havia assinado.

Cultura popular

Há cinco anos, no programa "60 minutos", do canal CBS, Stormy Daniels disse que queria deixar as coisas claras. Em primeiro lugar, destacou que não era uma "vítima", e que, apesar de não ter se sentido atraída por Trump naquela noite em Nevada, a relação foi consentida.

A atriz também se referiu às promessas que Trump lhe havia feito sobre uma aparição em "O aprendiz", reality show que o milionário apresentava antes de chegar, em 2017, à Casa Branca. Segundo disse, sentia que Trump o fazia para mantê-la interessada nele.

"Não sou cega. Mas, ao mesmo tempo, poderia ser que funcionasse...", disse sobre a proposta, admitindo que pensou nele "como um negócio".

No enfrentamento público com o então presidente, Stormy Daniels não hesitou em responder, com uma sagacidade mordaz, a cada um dos golpes que ele aplicava no Twitter.

Desde que Trump afirmou, no último sábado, que seria preso em relação ao pagamento a Stormy, a atriz redobrou suas estocadas, Assim voltou a usar o apelido com o qual se referia a Trump: "Tiny" (diminuto), em alusão a seu órgão sexual.

Se o assunto certamente converteu Stormy em "persona non grata" entre apoiadores de Trump, essa notoriedade não pareceu aborrecê-la. A estrela pornô, que se declarou republicana em 2010 e avaliou se candidatar ao Senado, não teve reservas em fazer uma esquete de si mesma no programa de TV "Saturday Night Live", ao lado de Alec Baldwin como Trump

Stormy Daniels, que tem uma filha, casou-se pela quarta vez no ano passado, com Barrett Blade, ator pornô.

