Corte dos EUA Stormy Daniels diz estar "orgulhosa" do indiciamento de Trump Stormy confessou que está assustada "pela primeira vez" devido ao fato de "o próprio Trump estar incitando e encorajando a violência"

Stormy Daniels, ex-estrela pornô que provocou o primeiro indiciamento de Donald Trump, disse em entrevista ao jornal britânico "The Times" que se sente "orgulhosa" da decisão da Justiça, afirmando que a mesma mostra que o ex-presidente americano "já não é intocável".

"Estou orgulhosa", disse Stormy, de 44 anos, entrevistada em local não revelado pelo jornal. "Trump já não é intocável".

A ex-atriz de filmes adultos declarou ao Times que o indiciamento de ontem contra o republicano foi "monumental e épico". "O outro lado disto e que continuará dividindo as pessoas e fazendo com que se levantem em armas. Seja qual for o resultado, irá provocar violência e haverá feridos e morte".

Stephanie Clifford, seu nome verdadeiro, diz que manteve relações sexuais com Trump em 2006, meses após a terceira mulher do magnata, Melania, dar à luz seu filho Barron.

Durante a entrevista, Stormy confessou que está assustada "pela primeira vez" desde o início do processo, devido ao fato de "o próprio Trump estar incitando e encorajando a violência".

A ex-atriz afirmou que, nas primeiras horas após o indiciamento se tornar público, recebeu ameaças de violência e morte em suas redes sociais, por telefone e por e-mail. “Falta só um seguidor louco que acredite estar fazendo o trabalho de Deus ou protegendo a democracia”, comentou, referindo-se à possibilidade de tentarem agredi-la fisicamente.

A ex-atriz indicou que deporia contra Trump se solicitada: "Não tenho medo, não tenho nada a esconder e tenho vontade de contar a todo mundo o que sei."

"Ele fez coisas muito piores, pelas quais deveria ter caído antes", completou Stormy.

