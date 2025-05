Sua geladeira pode ser um terreno fértil para bactérias; especialistas explicam como evitar

A- A+

A cozinha costuma ser o coração da casa – um lugar onde as famílias se reúnem e as refeições começam. E no começo de tudo? A geladeira. É aqui que armazenamos com segurança grande parte dos nossos alimentos e, com o avanço da tecnologia, as geladeiras estão ficando mais inteligentes: conseguem monitorar o estoque, sugerir receitas e até exibir notícias.

Mas, de todas as suas características, a temperatura continua sendo a mais crítica. Dependemos de geladeiras para manter os alimentos frescos, mas se a temperatura não estiver adequada, elas podem fazer o oposto – basicamente se tornando incubadoras aconchegantes para bactérias.

Como microbiologista, posso achar isso fascinante, mas definitivamente não é o ideal para as salsichas que você trouxe da feira.

Observando muitas residências, a temperatura média nas geladeiras é de 5,3 °C – um pouco acima da faixa de segurança recomendada de 0 a 5 °C. Mais preocupante é a frequência com que as temperaturas oscilam. Muitas geladeiras passam mais da metade do tempo acima desse limite de segurança.

Alguns foram encontrados chegando a atingir 15°C, o que, em algumas partes do Reino Unido, é praticamente um dia quente de verão. Nessas temperaturas, as bactérias podem se multiplicar rapidamente, aumentando o risco de deterioração dos alimentos ou até mesmo de doenças transmitidas por alimentos.

Então, o que está errado? Parte do problema é que muitas geladeiras não têm uma maneira precisa e acessível de monitorar a temperatura interna. Vamos admitir: a maioria de nós não sabe o que as configurações do mostrador realmente significam.

Além disso, toda vez que você abre a porta, o ar quente entra. Quanto mais tempo a porta permanece aberta, especialmente se você estiver escolhendo um lanche, mais a temperatura interna sobe em direção à temperatura ambiente, criando um ambiente mais adequado para a proliferação de bactérias.

Mantenha as bactérias sob controle

Aqui estão algumas maneiras simples de manter seus alimentos mais frescos – e seguros:

Minimize a abertura das portas. Não deixe a geladeira aberta enquanto descarrega as compras.

Use um organizador rotativo. Uma caixa organizadora pode ajudar você a evitar ter que procurar em uma prateleira cheia de produtos por aquele frasco de molho pela metade.

Limpe as vedações das portas. A cada poucos meses, verifique se há mofo ou sujeira e certifique-se de que as vedações estejam bem fechadas.

A temperatura dentro da geladeira também varia. O ponto mais frio geralmente fica no fundo, enquanto o mais quente fica na porta. Isso significa que itens como leite ou carne crua devem ser armazenados na parte de trás – não na porta. A porta serve para armazenar manteiga ou refrigerantes.

Embora muitas geladeiras modernas tenham um sensor embutido, ele geralmente reflete a temperatura em apenas um ponto. Aliás, 68% das famílias nunca ajustam suas configurações de temperatura.

Uma dica prática? Coloque alguns termômetros adesivos em diferentes áreas da sua geladeira. Se algum deles estiver regularmente acima de 5°C (41°F), é hora de ajustar. Mas lembre-se: os indicadores embutidos na sua geladeira nem sempre refletem a temperatura real em toda a geladeira.

Além disso, evite superlotação. Procure manter a geladeira com cerca de 75% de capacidade, para que o ar frio possa circular adequadamente. Você pode criar espaço armazenando itens como frutas com caroço, tomates, pimentões, batatas e mel em um armário fresco e seco – estes não precisam de refrigeração.

Mas a temperatura não é a única preocupação. Mesmo uma geladeira bem refrigerada pode abrigar riscos invisíveis. Estudos mostram que geladeiras podem conter patógenos, provavelmente introduzidos anteriormente por meio de alimentos ou embalagens que podem ter sido contaminados.

Embora as baixas temperaturas impeçam o crescimento de muitas bactérias, algumas – como a Listeria monocytogenes – conseguem sobreviver e até se multiplicar em baixas temperaturas. A Listeria, especialmente perigosa para gestantes e idosos, pode ser encontrada em queijos macios, peixes curados ou defumados (incluindo sushi), frios, frutas pré-embaladas, vegetais congelados e sanduíches prontos.

Reduza o risco

Para reduzir os riscos para você e para os outros, siga as recomendações das autoridades de segurança alimentar:

Mantenha alimentos crus – como carne e peixe que precisam ser cozidos – separados de itens prontos para consumo, como frutas ou sanduíches;

Guarde carne e peixe crus na prateleira de baixo da geladeira (assim, se algum líquido vazar, ele não pingará em outros alimentos);

Consuma produtos prontos para consumo em até quatro horas após retirá-los da geladeira;

Lave as mãos regularmente com água e sabão antes, durante e depois do preparo das refeições; e

Siga as instruções de cozimento na embalagem, quando aplicável.

Melhorar seus hábitos de refrigeração pode não parecer nada demais, mas ajuda a manter os alimentos frescos por mais tempo, mantém sua geladeira funcionando de forma mais eficiente e, o mais importante, protege sua saúde — e a saúde de sua família.

Ah, e sobre aquele frango que sobrou do jantar do começo da semana... Todos nós já fizemos o teste do cheiro. Mas só porque suas sobras cheiram bem não significa que estejam boas. Bactérias como Salmonella ou Listeria nem sempre têm um odor desagradável.

Veja também