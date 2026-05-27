Qua, 27 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta27/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SÃO PAULO

"Sua pizza chegou", diz PM ao chegar ao local de pedido de socorro por violência doméstica

Câmera corporal de um dos policiais mostrou a prisão do agressor

Reportar Erro
Vítima usou a estratégia para evitar que o agressor impedisse o chamado de socorro; caso foi registrado na sexta-feira, 23Vítima usou a estratégia para evitar que o agressor impedisse o chamado de socorro; caso foi registrado na sexta-feira, 23 - Foto: YouTube PMESP/Reprodução

Uma mulher vítima de violência doméstica em São Paulo usou o telefone 190 para pedir socorro. Durante uma ligação, que caiu no sistema do Centro de Operações da Polícia Militar, ela simulou um pedido de pizza. O caso foi registrado na última sexta-feira, 23.

Ainda dentro da viatura quando estavam a caminho do imóvel, os policiais conversaram para decidir como iriam agir. "A gente liga para ela e diz: ‘a pizza chegou’. Este foi, inclusive, um pedido feito pela vítima durante o telefonema feito à polícia. Ela pediu que fosse informada quando o suposto entregador chegasse com a pizza. Desta forma, agiram os policiais.

Leia também

• Psiquiatra diz ao júri que Jairinho sentia satisfação ao causar sofrimento em criança

• Mulheres de 45 a 64 anos lideram mercado de cannabis medicinal no país

• Gabriel Ganley participou de desafio e puxou caminhão de 25 toneladas um mês antes de morrer

Na frente da residência, a câmera corporal de um dos policiais também mostrou o momento que a mulher saiu da residência, assim como a prisão do agressor.

Mulher ligou para o 190 e pediu uma pizza
"Oi, eu gostaria de pedir uma pizza", disse a mulher. A ligação caiu no sistema do Centro de Operações da Polícia Militar. Do outro lado da linha, a atendente percebeu que se tratava de uma denúncia e deu continuidade à conversa.

"A senhora quer pizza de calabresa ou muçarela?", perguntou a policial, até que a vítima conseguiu informar o endereço da ocorrência, no Jardim São Francisco, zona leste de São Paulo. Uma equipe do 37º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) foi enviada ao local.

Quando os agentes chegaram, fizeram contato com a vítima informando que "a pizza havia chegado", conforme a mulher havia solicitado. Segundo relato da PM, ela atendeu os policiais com sinais de nervosismo. A vítima afirmou que vinha sendo agredida pelo companheiro e que ele estava armado.

A polícia afirma que o suspeito agrediu a mulher com um revólver e ainda utilizou um espelho para atacá-la. A filha dela, de três anos, foi atingida por estilhaços e precisou ser levada ao hospital para a realização de exames médicos.

O suspeito, um homem de 32 anos, tentou deixar o imóvel, mas foi detido pelos policiais. A identidade dele não foi divulgada e, por isso, não foi possível localizar a defesa dele. A mulher foi acolhida e encaminhada para um local seguro. Na residência, a PM também encontrou a arma do agressor com a numeração raspada.

A Polícia Militar levou o homem ao 47º Distrito Policial (Capão Redondo), onde o caso foi registrado como lesão corporal, violência doméstica, ameaça, violência psicológica contra a mulher, dano, perigo para a vida ou saúde de outrem e posse ilegal de arma de fogo.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter