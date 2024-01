Subida do Galo Gigante é antecipada e será ao som de orquestras de frevo

A- A+

A subida do Galo Gigante no Recife foi antecipada para a quarta-feira (7) da semana de abertura da Festa de Momo e vai acontecer mais cedo que o tradicional. A novidade foi anunciada pelo prefeito João Campos para o Carnaval do Recife de 2024, em participação no podcast do Recife Ordinário na última quinta-feira (25).

Segundo João Campos, o Galo Gigante será erguido às 20h do dia 7 de fevereiro com presença de orquestras de frevo se apresentando para animar o público presente.

"Tenho certeza que vai ser um grande dia e, a partir dali, começa o Carnaval e só para na Quarta-feira de Cinzas", disse o prefeito.

O Carnaval do Recife de 2024 ganhou um dia a mais de festa. A folia tem início oficial na quinta-feira 8 de fevereiro. A abertura oficial no polo do Marco Zero com shows de Gilberto Gil e Raphaela Santos. Já o Galo da Madrugada acontece tradicionalmente no Sábado de Zé Pereira, dia 10 do próximo mês.

Corrida do Galo

Neste ano, acontece a 1° edição da Corrida do Galo da Madrugada. O evento terá largada neste domingo (28), a partir das 6h, na avenida Guararapes. Os corredores vão escolher entre os percusos de 5km e 10km.

Veja também

pesquisa Granjas de frango estão criando bactérias resistentes a antibióticos