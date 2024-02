A- A+

CARNAVAL DO RECIFE Subida do Galo Gigante da Paz acontece nesta quarta (7); apresentações musicais marcam o evento Orquestras, passistas, tribo de caboclinhos e Maestro Forró animam os pés do Galo

Maior escultura urbana mundial momesca, o Galo Gigante da Paz será erguido às 19h desta quarta-feira (7) na Ponte Duarte Coelho, no Centro do Recife. Para saudar o Carnaval, a subida do Galo será marcada por apresentações musicais que terão início às 17h45.

O evento contará com a presença de orquestras, passistas e uma tribo de caboclinhos. Além disso, uma balsa sobre as águas do Capibaribe, que será embalada pelo maestro Forró, também fará parte da festa.

A folia terá início com apresentações de Getúlio Cavalcanti e do Bloco das Ilusões, que serão responsáveis por levar o lirismo dos carnavais para o evento. Além deles, a tribo de caboclinhos Tupi também irá se apresentar aos pés do Galo, representando os povos originários que inspiraram parte da escultura.

A noite contará ainda com a Orquestra Harmonia, além de passistas da CiaTrapiá de Dança e da Escola Municipal de Frevo.

A partir das 18h30, o Maestro Forró comandará a Balsa Frevo D’Água acompanhado de orquestra e passistas de frevo nas águas do Capibaribe. A programação da balsa se estenderá até o sábado de Zé Pereira, animando foliões e turistas.

Na quinta (8) e na sexta-feira (9), a partir das 17h, a embarcação será responsável por recepcionar e animar os foliões que participarão do projeto Olha! Recife no Rio, edição especial de Carnaval.

Já no sábado de Zé Pereira, a balsa também estará presente no desfile do Galo da Madrugada, que terá início às 7h.

"Estamos promovendo um novo momento dentro das celebrações do Carnaval, oferecendo mais um destino para que o recifense e os turistas possam desfrutar da grandiosidade dessa bonita e democrática festa por um outro ângulo, com um olhar a partir do rio", afirmou o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Antonio Coelho.

Neste ano, a alegoria do Galo Gigante da Paz é assinada pelo artista plástico, designer e consultor pernambucano Leopoldo Nóbrega com produção executiva de Germana Xavier.

Pesando oito toneladas e com 28 metros de altura, mais de 90% do material que veste a estrutura é fruto de descarte de materiais e reaproveitamento de resíduos tecnológicos, como dois mil metros de lonas de materiais publicitários, além de 10 mil CDs e DVDs.

O Galo estará vestido de renascença cenográfica confeccionada manualmente em conduítes e inspirada na produção de Pesqueira. Na altura do coração ele ganha uma réplica de sombrinha de frevo. Já as asas trazem ‘’tatuagens’’ do símbolo pela paz.

