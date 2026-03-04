A- A+

CONFLITO Submarino americano afundou navio de guerra iraniano no oceano Índico Embarcação foi afundada por um torpedo, diz Pete Hegseth

Um submarino dos Estados Unidos afundou um navio de guerra iraniano no oceano Índico, afirmou nesta quarta-feira (4) o secretário de Defesa, Pete Hegseth.

"Um submarino americano afundou um navio de guerra iraniano que achava estar seguro em águas internacionais. Em vez disso, foi afundado por um torpedo", declarou o chefe do Pentágono à imprensa.

As autoridades do Sri Lanka informaram que resgataram 32 tripulantes da fragata IRIS Dena, recuperaram 87 corpos e que 61 marinheiros continuam desaparecidos.

Hegseth classificou o ataque como uma "morte silenciosa" e afirmou que este é o primeiro afundamento de um navio inimigo por um torpedo americano desde a Segunda Guerra Mundial.

"Como naquela guerra, estamos lutando para vencer", disse.

O Pentágono afirma que um dos principais objetivos da ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, iniciada no sábado, é destruir a Marinha desse país.

O ministro das Relações Exteriores do Sri Lanka, Vijitha Herath, informou ao Parlamento que os iranianos resgatados foram levados às pressas para o principal hospital do sul da ilha, enquanto dois navios da Marinha e um avião foram mobilizados para procurar os desaparecidos.

A fragata emitiu um pedido de socorro na madrugada de quarta-feira e, em menos de uma hora, um barco de resgate chegou à área, situada a cerca de 40 quilômetros ao sul do porto meridional de Galle, informou o ministro.

