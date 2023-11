A- A+

Submarino americano Submarino americano chega ao Oriente Médio para dissuadir escalada do conflito O submarino "está agora na área de operações da Quinta Frota"

Um submarino americano de propulsão nuclear da classe Ohio encontra-se no Oriente Médio para apoiar os esforços de dissuasão e evitar que o conflito entre Israel e Hamas escale, informou o Pentágono nesta segunda-feira (6).

O Comando Central dos Estados Unidos publicou uma imagem do submarino no domingo na rede social X, antigo Twitter, que parecia mostrá-lo transitando pelo Canal de Suez, no Egito.

O submarino "está agora na área de operações da Quinta Frota", disse aos jornalistas o porta-voz do Pentágono, o general de brigada Pat Ryder, referindo-se a uma área que inclui o Golfo, o Mar Vermelho e partes do Oceano Índico .

“Isso servirá para apoiar ainda mais nossos esforços de dissuasão na região”, acrescentou, sem dar mais detalhes.

Alguns submarinos da classe Ohio são armados com mísseis balísticos com ogivas nucleares, enquanto outros têm capacidade para transportar mais de 150 mísseis de cruzeiro Tomahawk.

Ryder não especificou que tipo de submarino se encontra no Oriente Médio, mas os mísseis de cruzeiro tiveram uma utilidade mais imediata em caso de uma escalada do conflito entre Israel e Hamas, que começou em 7 de outubro quando combatentes do grupo islâmico palestino atacaram Israel , matando cerca de 1.400 pessoas, na maioria civis, incluindo jovens que participaram de um festival de música eletrônica.

Em resposta, Israel lançou uma série de bombardeios e incursões terrestres na Faixa de Gaza. Segundo o Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas, mais de 10.000 pessoas morreram, incluindo cerca de 4.000 crianças.

