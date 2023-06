A- A+

Submarino Submarino desaparecido: Cronologia mostra o que aconteceu desde que submersível perdeu contato rumo Titan desceu rumo ao naufrágio do Titanic no domingo e sumiu após 1 hora e 45 minutos embaixo da água

O paradeiro do submarino Titan, desaparecido desde que partiu no início da semana para uma expedição rumo ao naufrágio do Titanic, segue desconhecido após cinco dias do último contato com a superfície. As estimativas da Guarda Costeira americana apontam que a reserva de oxigênio dos cinco tripulantes do submersível chegou ao fim pela manhã desta quinta-feira.

Relembre abaixo a cronologia dos fatos:

16 de junho

O navio Polar Prince deixa a costa canadense rumo ao local do naufrágio do Titanic, no Atlântico Norte. A embarcação leva a bordo a tripulação da expedição da OceanGate, que iria descer até os destroços no submarino Titan: o magnata e aventureiro britânico Hamish Harding; o mergulhador francês e especialista no Titanic Paul-Henri Nargeolet; o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Sulaiman; além do CEO da OceanGate, Stockton Rush.

Criada em 2009, a empresa Rush oferece um passeio ao ponto do naufrágio, que leva oito dias e custa cerca de US$ 250 mil, o equivalente a R$ 1,19 milhão. O pacote também pode incluir um mergulho de oito horas até os destroços da embarcação inglesa.

17 de junho

O navio chega ao local do naufrágio e inicia os preparativos para a expedição submarina.

18 de junho

Os cinco triupulantes do Titan entram no submersível e começam a descida de 3, 8 mil metros até o naufrágio do Titanic. Após cerca de 1 hora e 45 minutos de descida, o submarino perde contato com a equipe na superfíce.

Com 6,7 metros de comprimento e 685 kg, o submersível conta com um sistema de monitoramento de saúde em tempo real, que analisa as mudanças de pressão conforme a navegação, e tem uma reserva de oxigênio para até 96 horas, ou quatro dias, em caso de emergência.

19 de junho

Pela manhã, a Guarda Costeira americana se manifesta pela primeira vez e afirma estar em busca de um submarino perdido na área. Em coletiva de imprensa, as autoridades americanas confirmam estarem realizando esforços para resgatar os tripulantes.

Por volta de 12h30, a OceanGate se manifesta e também diz estar mobilizando sua equipe para trazer de volta os cinco tripulantes do Titan.

20 de junho

A identidade dos membros do submarino é confirmada por familiares e pela OceanGate. Pela manhã, as equipes de busca anunciam que estão aumentando a área na qual ocorrem as operações para localizar o submersível. Autoridades americanas e canadenses estão mobilizadas, e embarcações de outros países, como França e Noruega, afirmam estarem indo ao local para prestar auxílio.

21 de junho

As estimativas apontam que faltam cerca de 24 horas para acabar o oxigênio do submarino. A imprensa americana divulga a notícia e que equipes de busca ouviram sons de batidas, identificados na área de buscas. A revista Rolling Stone foi a primeira a dar a notícia, na noite desta terça-feira, seguida pela CNN. Ambos citaram memorandos internos do governo dos EUA e relataram que, depois que dispositivos de sonar adicionais foram implantados, quatro horas depois, estrondos ainda foram ouvidos.

Em uma coletiva de imprensa durante a tarde, a Guarda Costeira americana disse não saber a origem dos ruídos. Além disso, revelou que um objeto retangular avistado no mar não era o submarino e se revelou apenas como alarme falso, algo que não é incomum em uma operação deste tipo. A área de buscas também foi ampliada de 14 mil km² para 26 mil km².

22 de junho

As estimativas apontam que pela manhã desta quinta-feira o oxigênio dentro do Titan teria chegado ao fim. No início desta tarde, a Guarda Costeira americana afirma que destroços foram encontrados dentro da área de buscas. Especialistas do comando do órgão estão avaliando as informações, encontradas por um dos robôs controlado remotamente (ROV) empregados nos esforços de busca.

