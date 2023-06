Submarino desaparecido: empresa confirma que 'todos morreram' após implosão

A- A+

A OceanGate informou nesta quinta-feira que acredita que os passageiros do submersível com destino ao Titanic "tristemente se foram", de acordo com um comunicado da empresa. A embarcação está perdida desde o domingo e uma mega operação de buscas está em andamento.

No começo da tarde, a Guarda Costeira dos Estados Unidos informou ter encontrado destroços."Acreditamos que nosso CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood e seu filho Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet, infelizmente, se foram", diz o texto publicado pelo jornal The Guardian.

"Esses homens eram verdadeiros exploradores que compartilhavam um distinto espírito de aventura e uma profunda paixão por explorar e proteger os oceanos do mundo. Nossos corações estão com essas cinco almas e todos os membros de suas famílias durante esse período trágico. Lamentamos a perda de vidas e a alegria que eles trouxeram para todos que conheciam", acrescenta o texto.

O comunicado descreve o momento como "extremamente triste" para a empresa, que agradeceu os esforços da comunidade internacional que enviou "recursos de grande alcance e trabalharam arduamente nesta missão".

"Agradecemos seu empenho em encontrar esses cinco exploradores e seus dias e noites de trabalho incansável para apoiar nossa tripulação e suas famílias", diz o texto.

A OceanGate também afirmou que o momento é triste para toda a comunidade de exploradores. A empresa pediu, ainda, que "a privacidade dessas famílias seja respeitada durante este momento tão doloroso."

