Submarino desaparecido: Guarda Costeira americana confirma mortes e implosão catastrófica

Detritos do submersível Titan, incluindo seu cone de cauda, foram encontrados no fundo do oceano na manhã de quinta-feira (22), a cerca de 1.600 pés da proa do Titanic, confirmou nesta quinta o contra-almirante John Mauger, da Guarda Costeira dos EUA.

— Foi o primeiro indício de que houve um evento catastrófico — disse Paul Hankins, especialista em salvamento da Marinha dos EUA. — Os detritos encontrados hoje eram consistentes com a perda catastrófica da câmara de pressão no submersível.

O contra-almirante John Mauger disse à imprensa que assim que foi determinado, notificaram imediatamente as famílias.

— Em nome da Guarda-costeira dos Estados Unidos e de todo o seu comando, ofereço minhas mais profundas condolência às famílias.

As autoridades encontraram "cinco pedaços principais de detritos" que indicavam que eram do Titan, incluindo um cone de nariz, a extremidade frontal do casco de pressão e a extremidade traseira do casco de pressão, confirmou Hankins.

A jornalistas, Hankins disse que encontrar os destroços indicava um “evento catastrófico”.

— Ainda não se sabe como isso aconteceu (a implosão). As autoridades e o governo discutirão como/se essa investigação continuará daqui por diante.

O local onde o submersível Titan foi encontrado – 1.600 pés da proa do Titanic — e o tamanho do campo de destroços indica que a embarcação implodiu, de acordo com Carl Hartsfield, especialista da Woods Hole Oceanographic Institution. Não parece haver qualquer indicação de que ele colidiu com os destroços.

De acordo com Mauger, porém, ainda é muito cedo para dizer quando a embarcação implodiu.

