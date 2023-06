A- A+

No momento em que as buscas pelo submarino que desapareceu durante expedição ao Titanic no último domingo chegam a uma fase crítica, as equipes de resgate podem estar perto de uma solução para o mistério após possíveis destroços do submersível serem encontrados nesta quinta-feira.

Médicos foram enviados ao local da operação, que segundo a Guarda Costeira ainda é considerada de resgate, embora o prazo final para as reservas de emergência de oxigênio tenha acabado nesta manhã às 7h (horário de Brasília).

Segundo a CNN americana, uma equipe médica chegou ao local a bordo de um navio da Marinha canadense logo após a Costa Costeira dos EUA anunciar ter encontrado destroços suspeitos. Mais reforços estão sendo mobilizados, incluindo uma câmera hiperbárica, que auxilia na pressão dos mergulhadores que fazem as buscas.

As autoridades ainda não confirmaram se os destroços encontrados nesta quinta são do submersível que sumiu há quatro dias no Atlântico com cinco passageiros. Uma coletiva de imprensa com a Guarda Costeira está prevista para às 16h.

A Guarda Costeira dos EUA continua "otimista", mas a situação se torna cada vez mais difícil para os passageiros do pequeno submersívelda empresa privada OceanGate Expeditions, cuja reserva de emergência com oxigênio já esgotou.

O anúncio, na quarta-feira, de que aeronaves P-3 canadenses detectaram ruídos subaquáticos na área de buscas aumentou as esperanças e orientou a equipe internacional de resgate marítimo enviada ao local. Mas "não sabemos quais são os ruídos", disse o porta-voz da Guarda Costeira dos EUA, capitão Jamie Frederick, a repórteres.

Veja também

Saúde Se destroços não forem do submarino, forma de respirar pode fazer oxigênio render mais horas