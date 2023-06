A- A+

mundo Submarino desaparecido: veja as últimas fotos de tripulação antes de expedição Empresa do bilionário britânico Hamish Harding divulgou imagens dos preparativos para mergulho no Titan

O submarino que levava cinco tripulantes até os destroços do Titanic desapareceu, no domingo, depois de cerca de uma hora e 45 minutos após o início da expedição. A Guarda Costeira de Boston, que faz as buscas pelo submersível, confirmou que o bilionário britânico Hamish Harding, de 59 anos, é um dos passageiros.

O próprio empresário e explorador confirmou nas redes sociais que participaria da viagem, e a empresa dele, a Action Aviation, publicou imagens dos preparativos para a expedição. São as últimas fotos da tripulação antes do mergulho às águas profundas, a cerca de 600 quilômetros da costa de Newfoundland, no Canadá.

Equipes de resgate dos Estados Unidos e Canadá intensificaram os esforços nesta terça-feira (20) para encontrar o submarino. A Guarda Costeira americana explicou que as operações de busca são complexas. As buscas, na superfície ou debaixo d'água, envolvem uma região "de quase 1.450 quilômetros ao leste de Cape Cod, a uma profundidade de cerca de 4 mil metros".

Após o mergulho, o Titan enviava sinais para um barco na superfície, o Polar Prince, a cada 15 minutos. De acordo com o jornal britânico "The Sun", uma última mensagem do tipo foi recebida pela embarcação quando o submersível estava próximo dos destroços do Titanic, no Atlântico Norte, a cerca de 600 quilômetros da costa do Canadá e a cerca de 3.810 metros de profundidade. Com isso, a possível localização do Titan fica 3.352 metros mais fundo do ponto a que chegou a operação de resgate subaquático mais profunda e bem-sucedida até hoje.

"EXPEDIÇÃO TITANIC 2023. 4 horas desta manhã início da Expedição Titanic - Missão 5 - com a OceanGate. O submarino teve um lançamento bem-sucedido, e Hamish está mergulhando nesse momento. Fiquem ligados para atualizações!", escreveu a empresa no post de divulgação das fotos.

Famílias, amigos e empresas começaram a divulgar os nomes dos passageiros a bordo.

Hamish Harding é o empresário e aventureiro britânico que mora nos Emirados Árabes Unidos. Ele é dono de uma empresa chamada Action Aviation, que compra e vende aeronaves, incluindo jatos executivos, e que confirmou que ele estava a bordo do submersível no domingo. Aos 58 anos, Harding já viajou dos pontos mais profundos do planeta até o espaço, além de ter batido recordes de aviação.

No sábado, Harding compartilhou em suas redes sociais que o mergulhador Paul-Henri Nargeolet iria viajar com ele no domingo. A CBC News conversou com Larry Daley, um mergulhador de St. John’s, que também disse que Nargeolet estava na expedição.

O empresário paquistanês e seu filho, Shahzada e Sulaiman Dawood, também estavam a bordo, de acordo com um comunicado divulgado pela família nesta terça-feira. Shahzada é curador do Instituto Seti, uma organização de pesquisa na Califórnia, de acordo com seu site.

Dawood é vice-presidente de um dos maiores conglomerados do Paquistão, a Engro Corporation, que tem investimentos em fertilizantes, fabricação de veículos, energia e tecnologia. Segundo a família do empresário, ele e o filho planejaram a viagem para visitar os restos do Titanic.

