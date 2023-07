A- A+

titan Submarino do Titanic: novo mapa mostra proximidade entre destroços do Titan e escombros do naufrágio Mosaico de imagens foi elaborado em parte por diretor que morreu em implosão e indica o quão perto os turistas estavam de seu destino

A empresa que detém os direitos exclusivos sobre os escombros do Titanic e dos artefatos do famoso navio naufragado em 1912 apresentou a um tribunal federal um mapa do fundo do mar que mostra onde as equipes de resgate encontraram os destroços do submersível Titan. A nave aquática implodiu no mês passado, com cinco pessoas a bordo, incluindo o próprio diretor de pesquisa subaquática dessa empresa. Paul-Henry Nargeolet era considerado o principal especialista na tragédia.

O mapa é um mosaico de imagens de sonar colhidas por especialistas da empresa RMS Titanic Inc e indica o quão perto a nave estava de seu destino quando ocorreu a implosão. O documento foi anexado ao arquivo legal como prova para a investigação do caso.

As novas imagens destacam, num círculo à direita, o ponto em que os destroços do Titan foram achados ("Titan Debris Field"), a cerca de 500 metros da proa do Titanic.

Em entrevista citada pelo jornal "New York Times", o advogado da empresa Brian A. Wainger afirmou que o mapa foi baseado em informações privadas e públicas disponíveis. Ele acrescentou que compartilhou as imagens com a Guarda Costeira dos Estados Unidos e com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, que não contestaram a precisão do mosaico.

"Acreditamos que esses são dados confiáveis" afirmou Wainger.

De acordo com Wainger, o Conselho de Investigação da Marinha, o braço da Guarda Costeira que investiga o desastre, vai concluir a apuração do caso em até 18 meses. Em seguida, será realizada uma audiência pública para ouvir testemunhas.

Os escombros do Titanic foram localizados em 1985 e, em 1994, o o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia concedeu os direitos exclusivos à RMS Titanic, como compensação pelos esforços empregados na descoberta. Desde então, a empresa tem feito operações até o local dos destroços e criado exposições itinerantes sobre a história e os artefatos do transatlântico.

A presidente da RMS Titanic, Jessica Sanders, disse ao "New York Times" que o mapa do fundo do mar foi incluído no processo como parte da obrigação da empresa de manter o tribunal informado sobre suas atividades. Neste caso, a companhia cooperou com a investigação do paradeiro do submersível Titan a partir das primeiras horas da confirmação do desaparecimento da nave.

Sanders disse ao jornal que a empresa entregou o mapa para que os investigadores "pudessem entender melhor as características do fundo do mar" ao redor do Titanic e, com isso, conseguissem separar informações sobre rochas e outras estruturas naturais das evidências necessárias à elucidação do caso.

Ela confirmou que o mapa foi desenvolvido em parte por Paul-Henri Nargeolet, especialista francês em submersíveis e autoridade global no Titanic, que morreu durante seu 38º mergulho até os destroços.

